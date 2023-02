Siracusa Pride il 1 luglio

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Inarrestabile, l’Onda Pride sfocia anche nel mese di luglio mentre la mappa delle città italiane in cui si festeggerà il Pride si infittisce sempre di più. Con una rinnovata energia per celebrare, lottare e opporre resistenza, quest’anno l’aria è sempre più carica in attesa del Pride month.

Si aggiunge, intanto, la terza tappa dell’Onda Pride in Sicilia e, dopo Palermo e Catania, anche Siracusa annuncia la data ufficiale della sua parata, prevista per sabato 1 luglio. L’evento è organizzato dal Siracusa Pride insieme alle associazioni Arcigay Siracusa e Stnewall GLBT Siracusa. Come per tuttə, i nomi delle madrine sono ancora top secret, ma la comunità LGBTQ+ è pronta a riversarsi nelle strade e nelle piazze.

Alessandro Bottaro, presidente di Stonewall GLBT Siracusa ha affermato: «I diritti non sono per sempre. Un diritto acquisito, anche se previsto e tutelato dalla legge, non è detto resista agli attacchi dei conservatorismi se coloro che ne beneficiano non sono disposti a mettersi in gioco per difenderlo ogni volta che è minacciato. Il Pride, per le persone LGBTQIA+ e non solo, è un atto politico di consapevolezza, rivendicazione, visibilità e resistenza. Ed oggi più che mai siamo tutti chiamati alla responsabilità di esercitare tale diritto, al fine di difenderlo da quanti ci vorrebbero invisibili e nell’ombra».

Gli fa eco Armando Caravini, presidente di Arcigay Siracusa, che afferma: «Oggi più che mai realizzeremo il più grande, articolato e partecipato Pride di Siracusa contro chi vuole rendere invisibili le persone LGBT per chi vuole calpestare i nostri diritti, per chi vuole farci tornare indietro. Siracusa ci sarà e manifesterà per ogni diritto violato».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Siracusa Pride (@siracusapride)

© Riproduzione Riservata