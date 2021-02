“Amica di Tommaso Zorzi perché gay?”, Stefania Orlando risponde a Alfonso Signorini e smonta i pregiudizi – il video

2 minuti di lettura

Dopo essere finito al centro delle polemiche nelle settimane scorse per aver considerato l’omosessualità come una scelta, Alfonso Signorini torna a destare l’attenzione del pubblico per una nuova esternazione sul tema dell’orientamento sessuale, pronunciata nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A finire nel mirino dei telespettatori e dei commentatori sui social, una domanda che il conduttore ha posto alla concorrente Stefania Orlando circa la sua amicizia con il coinquilino Tommaso Zorzi.

“Lui è un ragazzo e un uomo, è bello che sia nata un’amicizia tra due età così diverse”, ha rivelato durante la diretta la showgirl a proposito del legame di intesa che si è instaurato con l’influencer, di quasi 30 anni più piccolo. La riflessione di Stefania Orlando ha spinto Alfonso Signorini ad interrogarsi sulle presunte connessioni fra amicizia ed orientamento sessuale. Il richiamo evidente è al luogo comune della donna fag hag, termine dello slang LGBT da molti respinto, con cui si indica una ragazza eterosessuali che predilige avere rapporti umani con uomini gay:

Ho saputo che il tuo migliore amico è gay. Pensi sia un caso che sei diventata amica di Tommaso? Ho moltissime amiche che hanno omosessuali come migliori amici, perché dicono che sono amici meravigliosi.

Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando replica piccata ad Alfonso Signorini

Alla domanda di Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha deciso di replicare con una risposta che ha dimostrato di superare ogni preconcetto. Fidarsi di una persona prescinde dal suo orientamento sessuale, spesso riflesso di falsi miti e pregiudizi mascherati da complimenti. Ecco le parole della conduttrice, già espresse all’inizio del programma di Canale 5, che lunedì si concluderà con l’attesa finale: