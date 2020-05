SKAM Italia 4, parla il regista: “Raccontiamo come una parte dell’Islam affronti l’omosessualità”

Il 15 maggio arriverà su Netflix la quarta stagione di SKAM Italia, la prima co-prodotta con Tim Vision, tutta o quasi incentrata su Sana (Beatrice Bruschi), ragazza italiana di seconda generazione musulmana praticante. L’equilibrio costruito nel tempo tra i suoi valori e quelli della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, rischia di vacillare per un incontro inaspettato: quello con un amico del fratello con il quale nasce un’intesa improvvisa. Questa la sinossi ufficiale della nuova stagione oggi presentata in conferenza stampa, come riportato da TvBlog.

Il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato ha provato a dare piccole anticipazioni, soffermandosi anche sulle stagioni passate, vedi la seconda interamente centrata su una storia d’amore gay: “Ho trovato un’enorme maggioranza di persone d’accordo con gli argomenti di cui parliamo. Ero preoccupato per la seconda stagione con protagonista un ragazzo omosessuale, ma non ho ricevuto neanche un messaggio che mettesse in discussione il tema. Non ho la sensazione di vivere in un Paese arretrato. C’è però un’altra parte di paese che non è d’accordo su questi temi, ma neanche arriva a guardare di Skam”. “Con la quarta stagione abbiamo cercato di raccontare un sacco di sfaccettature diverse del mondo musulmano in Italia, anche le meno edificanti. Viene raccontato come una parte dell’Islam affronta l’omosessualità, Malik non vuole essere più musulmano per questo. Abbiamo raccontato tutto”.