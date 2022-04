The Boys in the Band per la prima volta a Roma, al Teatro Umberto l’iconica pièce

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

A lunga attesa, The Boys in the Band, leggendaria opera teatrale del commediografo americano Mart Crowley, arriva per la prima volta a Roma dal 26 Aprile al 1 Maggio 2022, al Teatro Umberto. Diretto da Giorgio Bozzo, lo spettacolo teatrale vede la traduzione e l’adattamento ad opera di Costantino della Gherardesca.

The Boys in the Band è andata in scena per la prima volta al Theatre Four di New York il 14 aprile 1968, rimanendo in cartellone per 1.001 repliche sino al 6 settembre 1970. Robert Moore curava la regia, mentre il cast comprendeva Kenneth Nelson (Michael), Peter White (Alan McCarthy), Leonard Frey (Harold), Cliff Gorman (Emory), Frederick Combs (Donald), Laurence Luckinbill (Hank), Keith Prentice (Larry), Robert La Tourneaux (Cowboy) e Reuben Greene (Bernard). Da quell’opera il grande William Friedkin ne trasse un film, nel 1970, arrivato in Italia con il titolo Festa per il compleanno del caro amico Harold. Nel 2020 Ryan Murphy ha prodotto un secondo adattamento, sbarcato direttamente su Netflix.

The Boys in the Band è ancora oggi considerata una pietra miliare nella storia del teatro, perché prima commedia a tematica gay scritta per il grande pubblico. I disordini alla Stonewall Inn di New York, per dire, non erano ancora diventati realtà. La storia è tutta concentrata in un appartamento su due piani all’altezza della 50th di New York, dove un gruppo di amici omosessuali ha organizzato una festa di compleanno per Harold, che compie 32 anni. La storia comincia con l’arrivo a casa di Michael, il padrone di casa, di Donald e via via degli altri invitati, Larry, Hank, Bernard e Emory.

A sorpresa, però, si presenta anche Alan, un vecchio amico dei tempi del college di Michael, a New York per lavoro, che dice di aver disperata necessità di parlare con lui. Alan rimane coinvolto, suo malgrado, in un crescendo di bevute, screzi, battute pesanti che culminano con l’arrivo di un giovane midnight cowboy – una marchetta assoldata come regalo di compleanno – e infine di Harold, il festeggiato. Ed è proprio quando l’atmosfera si fa elettrica che Michael costringe tutti i convenuti a partecipare a un gioco che si rivela brutale per molti di coloro che vi prendono parte. Ma non sarà lui ad essere il vincitore della serata…

Sul palco del Teatro Umberto saliranno Francesco Aricò, Alberto Malanchino, Paolo Garghentino, Samuele Cavallo, Angelo Di Figlia, Ettore Nicoletti, Gabrio Gentilini, Federico Antonello e Jacopo Adolini. Successivamente The Boys in the Band tornerà in cartellone a Milano, in concomitanza del Pride cittadino al Teatro dell’Elfo Guccini.

© Riproduzione Riservata