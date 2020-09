The Boys in the Band, primo trailer dal cult gay riadattato da Ryan Murphy

A oltre 50 anni dall’arrivo a teatro, The Boys in the Band, cult LGBT off-Broadway di Mart Crowley, deceduto pochi mesi fa, sbarcherà su Netflix il 30 settembre prossimo grazie alla produzione di Ryan Murphy e alla regia di Joe Mantello. Proprio Murphy e Mantello diedero vita al revival teatrale nel 2018, con Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesus, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington e Tuc Watkins sul palco. Cast da urlo che si è ritrovato anche sul set del film, oggi accompagnato dal primo atteso trailer.

Un progetto che vede solo e soltanto attori dichiaratamente gay interpretare personaggi gay, con Jim Parsons mattatore. Lo spettacolo originale rimase in cartellone per 1.001 repliche sino al 6 settembre 1970, anno in cui William Friedkin diresse un adattamento cinematografico da noi arrivato con il titolo Festa per il compleanno del caro amico Harold (da vedere su Rai.Tv).

La storia è ambientata in un appartamento su due piani all’altezza della 50th di New York, dove un gruppo di amici omosessuali hanno organizzato una festa di compleanno per Harold, che compie 32 anni. Tutto ha inizio con l’arrivo a casa di Michael, il padrone di casa, di Donald e via via degli altri invitati, Larry, Hank, Bernard e Emory. A sorpresa, però, si presenta anche Alan, un vecchio amico dei tempi del college di Michael, a New York per lavoro, che dice di aver disperata necessità di parlare con lui. Alan rimane coinvolto, suo malgrado, in un crescendo di bevute, screzi, battute pesanti che culminano con l’arrivo di un giovane midnight cowboy – una marchetta assoldata come regalo di compleanno – e infine di Harold, il festeggiato. Ed è proprio quando l’atmosfera si è fatta elettrica che Michael costringe tutti i convenuti a partecipare a un gioco che si rivela brutale per molti di coloro che vi prendono parte. Ma non sarà lui ad essere il vincitore della serata.