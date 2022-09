The Globbers, Luca e Alessandro si sono uniti civilmente dopo 7 anni d’amore – VIDEO

2 min. di lettura

“Uno soffre di logorrea, l’altro ha gli occhi azzurri“. Si presentano così sui social Luca e Alessandro, bellissimi, innamorati e sempre in giro, conosciuti come The Globbers, creator social travel tra i più seguiti su Instagram con 211.000 follower e altri 111.000 su TikTok. Ebbene Luca ed Alessandro si sono uniti civilmente in una cerimonia da sogno, all’interno dell’Abbazia di San Galgano, sita a una trentina di chilometri da Siena, nel comune di Chiusdino.

“È solo l’inizio di un meraviglioso viaggio insieme…”. “Queste sono state le prime parole scritte su un post-it dopo qualche settimana dal nostro primo incontro. Ed è proprio da quella parola, Viaggio, che possiamo racchiudere tutta la nostra storia”, hanno scritto Luca e Alessandro sui social, pubblicando le immagini della loro splendida unione. Sette anni fa sono partiti l’uno accanto all’altro per l’Asia, zaini in spalla, e da allora non si sono più lasciati.

“Da quel momento in poi le nostre vite di sono unite ancora di più dandoci modo di conoscere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, le nostre paure e fragilità. Sono stati sette anni vissuti a pieno, fuori da qualsiasi genere di schema, collezionando momenti indimenticabili che difficilmente si riescono a vivere”.

Un “viaggio incancellabile“, quello condiviso da Luca e Alessandro, ora giunto ad una tappa chiamata ‘unione civile’, con i rispettivi genitori e gli amici più intimi al fianco di entrambi. “Alle nostre famiglie dobbiamo solo dire grazie. Ci avete cresciuto come ogni figlio fratello o nipote si meriterebbe di essere cresciuto. Ma soprattutto dobbiamo chiudere queste righe guardando i nostri genitori, che non hanno mai mancato un singolo appuntamento con i loro figli, che si sono fatti in quattro per noi, ci hanno sempre sostenuto e accettato senza mai mettere in dubbio le nostre scelte. Siamo colmi di gratitudine, ve lo diciamo con il cuore in mano e vi amiamo immensamente!”.

Dopo 3 giorni di festa passati insieme alle persone più importanti delle loro vita, i The Globbers hanno subito voltato pagina, con una consapevolezza assoluta. “Speravamo andasse tutto bene, non immaginavamo davvero così tanto. Ci siamo completamente lasciati andare e ora abbiamo una fede al dito che non cambia il nostro rapporto rispetto a pochi giorni fa, ma ci regala una marcia in più. È l’inizio di un nuovo capitolo“. E immancabilmente di un nuovo viaggio.

