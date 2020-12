The Prom, James Corden replica alle critiche: “Sono molto orgoglioso del mio personaggio gay”

Da sempre “friendly”, in arrivo dal magico mondo dei musical e pop nell’anima, James Corden è andato incontro a non poche critiche per la sua partecipazione a The Prom di Ryan Murphy, dall’11 dicembre su Netflix. Uno sfavillante musical LGBT in cui Corden indossa gli abiti di un uomo ripudiato dai genitori perché omosessuale. Una rappresentazione particolarmente macchiettistica, quella portata in scena da Corden, dal 2012 felicemente sposato con Julia Carey nonché padre di 3 bimbi.

In tanti hanno storto la bocca contro la produzione, perché a loro dire è stata ‘offensiva’ l’interpretazione di James, eterosessuale nella vita di tutti i giorni che ha ceduto ad una rappresentazione ‘anni ’80’ dell’uomo gay al cinema. Erik Anderson, fondatore di AwardsWatch, ha descritto James come “il principale problema del film”, definendo la sua performance come “grossolana e offensiva, la peggior faccia gay da molto, molto tempo. Orribilmente brutto”. Zack Sharf, altro critico, ha elogiato la pellicola per poi attaccare l’attore, che a suo dire “si appoggia a stereotipi gay effeminati ogni volta che ne ha la possibilità”.