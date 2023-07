0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Sabato 16 luglio 2023 si è chiuso, dopo un successo straordinario, il tour di Tiziano Ferro che lo ha portato a calcare alcuni dei palchi più prestigiosi del nostro bel Paese, da nord a sud.

A poche ore dall’ultimo saluto ai suoi fan, però, l’artista ha deciso di condividere sui social un segreto che aveva mantenuto fino a quel momento: “Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale“, ha scritto su Instagram lasciando tutti senza parole.

Una lunga lettera sincera e profonda nella quale Tiziano Ferro, con la trasparenza che da sempre lo contraddistingue, ha voluto raccontare a tutte le persone che da più di vent’anni lo seguono e lo amano, il difficile momento che sta attraversando e ciò che lo attende nei prossimi mesi.

Tiziano Ferro: le prime reazioni sui social di amici e colleghi

Immediatamente, sotto il post in questione, sono apparsi messaggi di affetto e di speranza per Tiziano Ferro da parte di amici, parenti e colleghi che si sono stretti a lui e hanno apprezzato il suo coraggio nel condividere questa difficile pagina della sua vita, ancora prima di conoscerne il finale.

Tra i tanti commenti ad attirare l’attenzione c’è stato quello della regina della musica italiana nel mondo, Laura Pausini, che per l’appunto ha ringraziato Tiziano per il coraggio dimostrato anche in questa difficile occasione: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene”.

Ai messaggi di pronta guarigione si sono aggiunti anche parecchi artisti della musica italiana come Alessandra Amoroso – che ha già attraversato un periodo simile, Fiorella Mannoia, Fabio Rovazzi e tanti altri ancora. Un coro unanime di voci che insieme ai fan di Tiziano hanno deciso di stringersi a lui e di accompagnarlo in questa ennesima prova di vita, fiduciosi che tutto possa andare per il meglio.

