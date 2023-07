Tiziano Ferro ha un nodulo alle corde vocali, sarà operato

0:00 Ascolta l'articolo

Tiziano Ferro ha appena annunciato di avere un nodulo a una corda vocale e sarà operato. Lo ha annunciato poco fa l’artista con un posto in cui scrive:

Ora posso dirvi la verità.

Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale.

Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato.

Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa.

L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città.

E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito.

Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa.

Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo.

Perché c’eravate voi.

Quindi grazie.

Vi voglio bene.

Da settimane impegnato nel TZN Tour, Tiziano Ferro non si è risparmiato nella difesa dei diritti LGBTQIA+. “Siamo indietro su tutto” aveva detto qualche mese fa, scagliandosi poi contro il disegno di legge per rendere la GPA reato universale (che la destra ha portato in queste ore in discussione alla Camera).

Nel video in cui Tiziano annuncia i suoi problemi di salute, appaiono visibili come mai prima, sebbene nascosti dietro occhiali da sole, Margherita e Andres, i due figli di Tiziano e di suo marito Victor Allen : “Questi sono i nostri figli, non mi fermerò mai dal proteggerli. Neanche da morto” aveva detto Tiziano, in risposta al surreale dibattito sui figli delle famiglie omogenitoriali.

In una data del suo tour, Tiziano aveva raccontato di quando si era sentito gridare “fr**io” dal finestrino di un’auto.

Appena due settimane fa c’era stata la polemica intorno al Lazio Pride svoltosi poi a Latina, città di origine di Tiziano. La sindaca di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano, aveva ironizzato sulla partecipazione di Ferro al Pride, e aveva prima concesso, successivamente ritirato il patrocinio.

Qualche girono fa Tiziano ha pubblicato, insieme a Paola e Chiara, una nuova versione della famosa hit anni 2000 del duo Iezzi: Vamos a bailar

