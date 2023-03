Tom Daley e Dustin Lance Black festeggiano 10 anni d’amore: “Tutto merito di una cena casuale”

0:00 Ascolta l'articolo

10 anni insieme, con un figlio, un matrimonio, tantissimi successi personali e un amore che non conosce soste. Tom Daley e Dustin Lance Black hanno ieri celebrato l’evento, via social, raccogliendo migliaia di commenti stracolmi di affetto.

“10 anni fa oggi…… ho incontrato il mio migliore amico e il grande amore della mia vita ad una cena a caso a Los Angeles a cui non avrei dovuto partecipare (avrei dovuto consegnare un copione il giorno dopo!)”, ha ricordato Dustin Lance Black, premio Oscar per la sceneggiatura di Milk. “Ho temuto di essere nei guai sin dal primo momento in cui abbiamo parlato. E avevo ragione. Grazie Tom per tutto il tuo amore, la tua pazienza e l’incoraggiamento, per aver costruito la nostra famiglia insieme, e per tutte le tante avventure passate e che verranno“.

Dustin ha pubblicato 10 foto, una foto l’anno, per celebrare un amore ancora oggi più vivo che mai.

“10 anni!”, ha aggiunto il tuffatore, attivista LGBTQIA+, icona d’Inghilterra, medaglia d’oro alle olimpiadi e ai mondiali. “Chi l’avrebbe mai detto che una cena a caso avvenuta 10 anni fa si sarebbe trasformata in quello che siamo oggi!”.

28enne, Tom Daley era poco più che maggiorenne quando conobbe Dustin Lance Black, all’epoca 38enne e già premio Oscar. Poco dopo essersi conosciuti e innamorati Tom, il 2 dicembre 2013, fece coming out su Youtube, annunciando di aver “incontrato qualcuno, che mi ha reso felice e mi ha fatto sentire al sicuro. Questa persona è un ragazzo”. Nel maggio del 2014 la storia d’amore con Dustin divenne pubblica. Il 6 maggio 2017 Daley e Black si sono sposati nel Bovey Castle dimora di campagna novecentesca situata nel Devon, in Inghilterra. Il 14 febbraio 2018 i due hanno annunciato di aver fatto ricorso alla gestazione per altri per avere un bambino. Il 27 giugno dello stesso anno è nato Robert Ray Black-Daley.

© Riproduzione Riservata