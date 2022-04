Tom Daley realizza uno scalda pene fatto a maglia: “Per tenerlo vivace e bollente tutto l’anno”

< 1 min. di lettura

Ormai vera e propria “Regina dell’Uncinetto”, Tom Daley ha lanciato sui social la sua ultima crezione. Un coloratissimo e accogliente scalda pene, per tutte le dimensioni.

“Con il prezzo del carburante in aumento, questo manterrà il vostro pene (o quello di una persona cara) vivace e bollente tutto l’anno“, ha scritto Tom sui social, pubblicando foto in cui ‘indossa’ la sua ultima creatura nei modi più stravaganti possibili. Come se fosse una Veronika qualsiasi, ha così presentato il suo copripene cotto a legna.

“È anche completamente universale! Ecco cinque modi per indossare il tuo piumino: Come una collana birichina; Come orecchini stravaganti; Come una bella fascia; Come una meravigliosa borsa o una pallina per l’albero di Natale; Acquista tutti e cinque e avrai un guanto! Spero che lo amerai tanto quanto me“.

In tanti si sono catapultati on line per cercare The Willy Warmer, ma essendo oggi primo aprile è presto emersa l’esilarante verità dietro il lancio social di Daley, olimpionico inglese sempre più attivista LGBTQ. Un pesce d’aprile. A meno che visto l’alto numero di richieste Instagram, Tom non decida da domani di commercializzare veramente il copripene di lana colorata. Voi lo comprereste?

