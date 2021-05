Drag Race Italia, Tommaso Zorzi: “Ferito se attaccato dalla comunità LGBT, ma non cancella quello che faccio da anni”

2 minuti di lettura

Il rumor sulla prima edizione di Drag Race Italia firmato Discovery ha terremotato i social, nella giornata di ieri, alimentando non poche polemiche nei confronti di Tommaso Zorzi, che a detta di Davide Maggio sarebbe il primo dei tre giudici. È nata addirittura una raccolta firme contro la candidatura dell’ultimo vincitore del Gf Vip, che ha oggi voluto replicare su Instagram.

“A me dispiace, ferisce molto quando vengo attaccato, in modo feroce, dalla stessa comunità LGBT, perché mi rendo conto che c’è una piccola parte di questa comunità a cui io non piaccio e mi dispiace“, ha confessato Tommaso, già aspramente criticato sui social dopo l’incontro con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show.

Sicuramente nella mia vita ho sbagliato ma questo non cancella tutto quello che faccio da anni per sostenere la comunità LGBT, a partire dai sostentamenti economici che rivolgo ogni anno nei confronti di un’associazione. La linea di sex toys a supporto di difesa e prevenzione del virus di HIV. E tante altre cose. Mi dispiace quando tutto questo viene cancellato e si attaccano ad un paio di episodi per darmi contro. La cosa che ho sempre rimproverato alla mia comunità è stata quella di non essere mai riuscita ad essere unita, sempre molto frastagliata, e credo che questo negli anni ci abbia portato ad avere accesso a meno privilegi e diritti di quelli che ci meritiamo e di quelli che meriteremmo di avere. Ma ce la faremo. Niente, detto questo vado forte.

Tommaso Zorzi non ha confermato nè smentito i rumor di Davide Maggio, dando ulteriormente forza alla voce che lo vorrebbe sbarcare su Discovery con la prima edizione di Drag Race Italia. Nell’attesa, è indubbio che quando si diventa realmente ‘popolari’ è impossibile piacere a tutti. Si devono accettare gli applausi e i fan adoranti, che Zorzi ha in gran quantità sui social, e al tempo stesso chi critica, anche aspramente. Prima si accetta questa semplice realtà, e meglio la si vive.