Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi vs. Platinette (dopo aver scherzato con Giorgia Meloni) – VIDEO

Tanto tuonò che piovve. A mesi di distanza dallo scontro virtuale, Tommaso Zorzi ha incontrato in uno studio televisivo Platinette, che l’influencer aveva aspramente criticato già prima della sua vittoria al Grande Fratello Vip, soprattutto per via delle sue posizioni controverse sulla legge contro l’omofobia. L’opportunità l’ha offerta il Maurizio Costanzo Show, il talk show di Canale 5 in cui già la scorsa settimana si era accennato al tema, nello spazio dedicato all’Uno contro tutti con Giorgia Meloni.

“Il più perfido mai apparso in tv“, Platinette aveva definito così Tommaso Zorzi nei mesi passati, commentando in un’intervista al Fatto Quotidiano Online le critiche che l’influencer gli aveva riservato anche nel corso del reality che l’ha visto trionfare. Ospiti del salotto notturno, i due hanno avuto modo di fronteggiarsi a colpi di provocazioni. “Io non voglio rappresentare nessuno, ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Mi hai promesso due sberle, voglio sapere se ancora vorresti darmele”, le parole di Platinette, a cui Tommaso Zorzi non ha esitato a rispondere:

Se esci in un’intervista in cui dici che tutti gli omosessuali che si lamentano delle aggressioni omofobe, me lo chiami “vittimismo LGBT“…

La lite è continuata con alcune correzioni alle citazioni da parte di Platinette, che ha smentito di aver discusso in quell’occasione specifica della legge Zan, tirando poi in ballo l’avversione verso la pratica della gestazione per altri. Peccato che l’intervista sia stata rilasciata a luglio 2020, quando già si discuteva di DDL Zan, che non prevede affatto la regolarizzazione in Italia della maternità surrogata. Nessuna obiezione in merito durante lo scontro, che si è concluso con la reprimenda di Tommaso Zorzi verso la drag queen, colpevole di non aver fatto abbastanza per lo sdoganamento di alcuni tabù:

Nella posizione privilegiata di membro della comunità LGBT che va in televisione avresti avuto più volte l’opportunità di esprimerti in modo più clemente per quanto riguarda l’omosessualità.

Le dichiarazioni dell’aspirante showman sembrano però fare a pugni con le scene andate in onda appena una settimana fa, quando sullo stesso palco del Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi ha incontrato la leader di Fratelli d’Italia. Con Giorgia Meloni, tra le più critiche avversarie alla legge contro l’omobitransfobia, ha infatti deciso di discutere di voto aperto ai sedicenni e del remix virale “Genitore 1, genitore 2”, senza battere ciglio quando il dibattito si è acceso sul tema a lui caro. Nemmeno un piccolo accenno polemico, una scintilla di razionalità. Eppure, per “la posizione privilegiata di membro della comunità LGBT che va in televisione“, una parola di sdegno in più e un sorrisone in meno se lo aspettavano in tanti.