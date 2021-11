Tommaso Zorzi: “Ho rifiutato un programma Mediaset in 1a serata, mi sentivo una rockstar della tv”

2 minuti di lettura

È senza dubbio tra i personaggi televisivi dell’ultimo anno, salito alla ribalta dopo la partecipazione e la vittoria alla penultima stagione del Grande Fratello Vip (sì, perché nel frattempo ne stanno trasmettendo una nuova su Canale 5). Tommaso Zorzi vanta già un curriculum televisivo ricco e un nutrito esercito di fan che lo supportano, sia su Instagram – dove conta oltre 1.8 milioni di follower – che nei suoi progetti offline.

In attesa di vederlo come giudice della prima storica edizione di Drag Race Italia, la nascente stella della tv ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, ribadendo lo smarrimento provato all’uscita dalla Porta Rossa del reality show e i successivi (e imprevisti) impegni lavorativi, che gli hanno causato non poca confusione:

Avevo programmato una lunga vacanza dopo esser stato chiuso tra lockdown e Grande Fratello Vip più di un anno. Invece mi sono trovato a vedere la gente in spiaggia, in Honduras, e io… in studio. […] La verità è la seguente: io all’inizio volevo davvero staccare. Mediaset, che ringrazio, mi ha offerto più opportunità per crescere: un programma on demand (Il punto Z, ndr), una striscia quotidiana su Italia 1 e la presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte. Mi sentivo una rock star del piccolo schermo.

Dopo la chiusura, determinata pertanto per suo volere, del programma in onda su Mediaset Infinity, Tommaso Zorzi ha ricevuto anche l’offerta di condurre un programma in più puntate nella prima serata di Italia 1. “Parlo di un progetto a lunga durata”, ha dichiarato alla rivista, “ma alla fine non me la sono sentita”. Il perché lo si deduce dallo stress sopracitato:

Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a “Colognoland”, anche solo per la mensa… che è pazzesca!

Innamorato di Tommaso Stanzani, ballerino cresciuto alla scuola di Amici di Maria De Filippi, Zorzi continua il suo impegno in radio (lì ancora non si percepisce una rockstar, nonostante il programma condiviso con nientepopodimeno che Maurizio Costanzo) e sta appunto per approdare a Drag Race Italia per discovery+: