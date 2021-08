Un’estate d’amore per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il primo bacio

< 1 minuto di lettura

È il settimanale Chi a pubblicare il primo bacio ‘rubato’ a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, da mesi semplicemente inseparabili. L’ultimo vincitore del GF Vip, nonché imminente giudice di Drag Race Italia, e il ballerino di Amici di Maria fanno coppia da 100 giorni circa, con storie social quotidiane date in pasto ai propri follower. Abbracci, sorrisi, tenere frasi ma mai ancora un bacio vero, nonché una qualsiasi dichiarazione.

Stanzani, fresco di diploma, non ha mai fatto pubblicamente coming out, ma la necessità di dichiararsi è stata serenamente aggirata attraverso una storia d’amore praticamente vissuta alla luce del sole. A mancare, fino ad oggi, era solo il bacio. Il primissimo bacio, pubblicato dalla rivista Mondadori.

Prima in Puglia e ora alle Eolie, i due Tommasi hanno trascorso una lunga estate di sole, vacanze, amici e passione, con il 19enne Stanzani che solo pochi giorni fa, via Instagram, ha pubblicato la prima foto di coppia. Un’immagine che mostra i due sorridenti, in barca, con le due labbra ad un niente dallo scambiarsi un bacio. Ora immortalato dai paparazzi.