Tommy Dorfman debutta alla regia: aperti i casting per protagonista non binary

Tommy Dorfman ha annunciato il suo debutto alla regia!

L’attrice transgender dirigerà la trasposizione cinematografica di I Wish You All The Best, romanzo young adult scritto da Mason Dever, che negli ultimi anni ha scaldato il cuore del pubblico LGBTQIA+. La star di 13 Reason Why aveva già dichiarato il suo esordio dietro al macchina da presa nel 2021, in un’intervista per Time Magazine, e proprio in questi giorni arriva la conferma ufficiale da Dorfman stessa, con annuncio importante: “Stiamo avviando i casting per qualcunə che interpreti un’adolescente non binary nel North Carolina che sta scoprendo chi é e innamorando, subito dopo un tragico incidente in famiglia” ha detto Dorfman in un IG reel: “Se vi ritrovate in ogni aspetto, modo, o forma dentro questa descrizione, e siete interessatə a fare un’audizione per questo film, e pensate di poter interpretare il ruolo di Ben e portare avanti questo film al fianco di alcuni fantastici attori quest’autunno, si comincerà a girare in Ottobre, credo. In tal caso, vi prego, vi prego, vi prego andate nella sezione casting di Atomic Honey“.

L’annuncio ha visto anche un ringraziamento speciale da Mason Deaver, più che grato per il feedback generale e la dedizione di Dorfman: “Questo piccolo libro ha cambiato tutto per me, e mai avrei creduto arrivasse dov’è ora” scrive Deaver, aggiungendo “Tommy Dorfman ha dedicato tempo a questo progetto per anni. Il pensiero che si sta realizzando sempre di più ogni giorno che passa, ancora non sembra reale“.

Wish You All The Best racconta la storia di Ben, adolescente che dopo aver fatto coming out come non binary viene cacciato fuori casa dai genitori e si ritrova a vivere con la sorella maggiore, barcamenandosi tra l’ultimo anno scolastico e disturbi d’ansia. Finché non incontra Nathan, e tra i due scatta un sentimento che cambierà la vita di entrambə. Il romanzo (disponibile anche in Italia dal 2023) è stato definito “una celebrazione di vita, amicizia, amore e un luminoso esempio di speranza davanti le avversità” e nominato tra i migliori libri del 2019 da testate come Indigo, Autostraddle, Bitch Media, Book Riot, e Buzzfeed, oltre che nella lista dei Top 100 Romanzi che chiunque dovrebbe leggere per Cosmopolitan.

