Torre del Greco: violenta aggressione a transgender, colpita mentre è a terra – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Arriva da Torre Del Greco, in provincia di Napoli, l’ennesima aggressione omotrasfobica.

Un’aggressione senza alcun motivo apparente verso una persona trans, se non quello – a quanto pare- di postare in rete il filmato per documentare quella che forse per alcuni dementi e criminali è una “bravata”.

Le immagini raccontano una verità drammatica: la donna, spaventata, scappa intuendo quello che sta per accadere, ed urla per chiedere aiuto, mentre un figuro con un cappellino la insegue e la calcia quando è già per terra, mentre nell’inquadratura entra anche il complice a dare manforte.

Davvero una cosa da “uomini forti”: in due contro una persona trans inoffensiva, per il solo gusto di fare male e di terrorizzare. Non c’è limite alla vergogna, non c’è fine alla sequela delle aggressioni, mentre ancora qualcuno sostiene che l’omotransfobia non andrebbe punita ed ostacola il DDL Zan.

Il video è apparso sul profilo del consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, il quale parla giustamente di squadrismo.

Speriamo che queste immagini arrivino anche al neoincaricato Presidente del Consiglio.

https://fb.watch/3vFXkr33u-/

immagine cover: Sinitta Leunen