Torturate, violentate e smembrate perché lesbiche

2 minuti di lettura

È una storia terrificante quella che arriva da Ciudad Juárez, in Messico, con Nohemi Medina Martinez e Yulizsa Ramirez, entrambe 28 anni, felicemente innamorate. Le due giovani ragazze residenti a El Paso, in Texas, erano in Messico per visitare le rispettive famiglie. Non sono più tornate in Texas. Il 15 gennaio sono state viste l’ultima volta, in vita, dai loro genitori. 24 ore i loro corpi sono stati trovati in condizioni sconvolgenti.

Secondo quanto riportato da El Diario, le autorità ritengono che le donne siano state torturate e violentate. Successivamente i loro corpi sono stati smembrati e gettati in dei sacchi della spazzatura lungo tutta l’autostrada Juárez-Porvenir, a molte miglia di distanza. Il procuratore ha affermato che è in corso un’indagine su dove si trovassero le donne nelle loro ultime ore.

Karen Arvizo, direttrice del Chihuahua Committee for Sexual Diversity, ha detto a Presentes, testata giornalistica dell’America Latina incentrata sui diritti LGBT+, che le due ragazze sono state anche aggredite sessualmente. “È stato un crimine esageratamente violento e, date le circostanze, sembra che sia stato un crimine d’odio perché vi sono state aggressioni sessuali. Ecco perché lo consideriamo non solo come due femminicidi, ma come un crimine d’odio basato sull’orientamento sessuale”.

Il governatore di Chihuahua, Maru Campos, ha dichiarato che i crimini “non rimarranno impuniti“, ma Arvizo teme esattamente il contrario: “La preoccupazione è che le autorità non faranno assolutamente niente. Ci sentiamo come se fossimo trattate come cittadini di seconda classe e che davvero non importa a nessuno”.

Nohemi Medina Martinez e Yulizsa Ramirez si erano sposate la scorsa estate. Avevano tre figli, ora orfani. Pochi giorni fa, il 6 gennaio, Nohemí aveva pubblicato un post quasi premonitore, via social: “Sembra incredibile, ma ogni volta che siamo felici succede sempre qualcosa che rovina tutto“.

Con almeno nove donne assassinate durante i primi 17 giorni di gennaio, è stata uccisa in media una donna ogni 45 ore nel 2022 a Ciudad Juárez e Valle de Juárez, secondo i dati della Procura di Stato (FGE).

© Riproduzione Riservata