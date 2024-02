Training Season, il nuovo singolo di Dua Lipa: “Non mi sono mai sentita così sicura di me, lucida e forte” (VIDEO)

3 min. di lettura

Vincitrice di tre Grammy e sei Brit Award, Dua Lipa ha oggi pubblicato “Training Season“, travolgente secondo singolo estratto dal suo prossimo album in uscita entro fine 2024.

“Avevo avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l’ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso“, ha confessato la popstar.

“La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: ‘TRAINING SEASON IS OVER’! Come nei migliori pettegolezzi del giorno dopo con i tuoi amici più stretti, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto”. “Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando ci si è stancati di dire alle persone… agli uomini in particolare in questo caso… come comportarsi con te, dall’altro si tratta anche del fatto che la stagione degli allenamenti è finita e che sono cresciuta. Non mi sono mai sentita così sicura di me, lucida e forte. E anche se la stagione degli allenamenti in realtà non finisce mai per nessuno di noi, si comincia ad apprezzare la bellezza di trovare una persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui crescere insieme“.