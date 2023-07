Troye Sivan: “Le app di dating mi deprimono”

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo aver precisato di non essere passivo, per quanto quasi tutti i suoi fan lo credano dopo la pubblicazione del singolo Bloom, Troye Sivan è tornato a parlare della propria vita privata nel corso di un’intervista su Capital Breakfast With Roman Kemp. Da poco tornato in radio con l’esplosivo singolo Rush, il cantante australiano ha svelato di non essere su nessuna app di dating. Per un motivo preciso.

“Non sono su Hinge al momento. Ma non è a causa di cose di lavoro. Sono proprio come depresso dalle app. Non sono su nessuna app in questo momento. Ci sono stato circa due mesi fa o qualcosa del genere”.

Prima di rinunciare definitivamente alle app, Sivan ha dovuto affrontare il più classico dei problemi per le celebrità che cercano di uscire con qualcuno via applicazione: le segnalazioni degli utenti che non credono alla veridicità del profilo, in quanto trainato da foto di un personaggio famoso.

“Sono stato bandito circa 10 volte o qualcosa del genere”, ha ricordato Sivan. “Questo è stato davvero imbarazzante. Ho contattato il mio agente e gli ho chiesto: “Ehi, conosci qualcuno in Hinge che potrebbe sbloccare il mio account?”. E l’hanno fatto!”.

Via British GQ Sivan ha invece parlato di una relazione a lungo termine che si è conclusa piuttosto recentemente. La rottura ha dato vita al testo di “Rush”, il cui video è stato criticato per non aver coinvolto corpi non conformi. Troye ha onestamente confessato di non averci pensato, al momento della sua realizzazione. Ma Rush ha preso forma proprio da quell’esperienza di coppia naufragata.

“Venivo da una relazione così seria e non attribuivo molto valore ad altre forme di intimità”. “Poi, nel tempo, ho iniziato a rendermi conto che amo le persone, amo la comunità e am il sesso.”

