Troye Sivan: “Tutti pensano che sia una power bottom, ma non sono passivo”

Attualmente co-protagonista della discussa e discutibile miniserie The Idol e di nuovo in radio grazie all’esplosiva Rush, con annesse polemiche sul video a cui il diretto interessato ha così replicato, Troye Sivan ha voluto mettere le cose in chiaro sulle sue preferenze sessuali a letto. Nel corso di una chiacchierata con la modella e attrice bisessuale Emily Ratajkowski nel corso del podcast High Low, il cantante australiano ha voluto esplicitamente smontare un “malinteso” che lo riguarda.

“Questa è in realtà è un qualcosa che voglio chiarire“, ha messo le mani avanti Sivan. “Ho scritto questa canzone intitolata ‘Bloom’, giusto? E parla di “bottoming”. Il testo dice “I bloom just for you”. E le persone sono scappate. Penso che le persone gay credano che io sia una pazza power bottom o qualcosa del genere, il che non è proprio così, e volevo solo precisarlo”.

Ratajkowski ha chiesto a Sivan se questa lettura sbagliata sia per lui fastidiosa, con Troye che ha replicato: “No, non proprio. Penso che a volte le persone siano semplicemente sorprese se escono con me o qualcosa del genere e io ad un certo punto dico loro, ‘Oh, a proposito, non sono un passivo”.

Nel 2018 il cantante ha pubblicato “Bloom“, terzo splendido singolo estratto dal suo secondo album. Lo stesso Sivan ha descritto la traccia come un “potente inno”, cantando “I need you to tell me right before it goes down/Promise me you’ll hold my hand if I get scared now/Might tell you to take a second, baby, slow it down/You should know I/I bloom just for you“.

Facile immaginare di cosa parli esattamente la canzone. Ed è qui, nel 2018, che a detta di Sivan ha preso forma l’errata lettura sulle sue preferenze sessuali. Ora smontate.

