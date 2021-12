Valentino e Camera della Moda aprono alla queerness con Marco Rambaldi

2 minuti di lettura

La scelta di iniziare con Rambaldi, classe 1990, è dovuta al suo approccio nel rappresentare l’essere umano attraverso un casting inclusivo, coerente con i valori di una generazione sempre più consapevole. Una scelta da parte di Pierpaolo Piccioli dettata non solo dall’estetica, ma dal riconoscimento del tentativo autentico e tenace di Rambaldi di abbattere gli stereotipi,

questa è la motivazione che ha portato alla scelta di Marco Rambaldi come primo designer a essere ospitato sui canali social di Valentino. Lo stilista Bolognese crea visioni queer e inclusive, raccontando storie di lotta e di riscatto, come nell’ultima collezione Primavera Estate 2022 , dove ha portato in scena RAMBALDIMANZIA.