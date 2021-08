Vescovo nudo in videochiamata con un altro uomo, il Papa rimuove Tomé Ferreira da Silva

< 1 minuto di lettura

Dall’ipocrita Vaticano arriva un’altra storia a tinte queer, che ha coinvolto Tomé Ferreira da Silva, 60enne nominato vescovo da Papa Giovanni Paolo II nel lontano 2005 e nel 2012 riconfermato vescovo di São José do Rio Preto da Papa Francesco.

Passati 9 anni, Tomé Ferreira da Silva è stato rimosso dallo stesso Bergoglio, dopo aver presentato delle dimissioni ai più apparse obbligate. Il 60enne è infatti il co-protagonista di un video pubblicato sui social media, in cui appare seminudo in una videochiamata con un altro uomo. Interpellato nel merito, il vescovo ha ammesso la propria presenza nel filmato, che ha suscitato non poco clamore in Brasile, rifiutandosi però di commentarne il contenuto.

Papa Francesco, che ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi da parte del monsignore, ha nominato al suo posto amministratore apostolico ‘sede vacante’ Moacir Silva, arcivescovo di Ribeirao Preto.