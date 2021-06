Pride Month: cosa è e perché giugno è il mese dell’Orgoglio LGBT+

3 minuti di lettura

Con Pride Month si intende il mese di giugno, tradizionalmente il “mese del gay pride”. Da decenni nel mese di giugno si svolgono le marce dell’orgoglio nelle più grandi città del mondo. In Italia, il Roma Pride viene ad esempio spesso organizzato la prima settimana di giugno (tolto quest’anno, atteso il 27), mentre il Milano Pride verso la fine del mese, così come a Napoli.

Ma perché proprio giugno? La storia si rifà ai Moti di Stonewall, e più precisamente alla rivolta che scoppiò il 27 giugno 1969, allo Stonewall Inn, uno dei più celebri locali gay del Green Village, a New York.

Dall’umiliazione alla ribellione

In quegli anni, i blitz da parte della Polizia nei locali gay erano la norma. Ma quella notte i presenti, esausti e infuriati, si ribellarono. Alla violenza della Polizia risposero con altrettanta violenza. In particolare Sylvia Rivera, celebre attivista trans, che leggenda narra per prima scagliò una scarpa con tacco contro un poliziotto.

Quella notte, contro la (futura) comunità LGBT non bastarono le squadre in tenuta anti sommossa per sedare la rivolta. Erano circa un migliaio di persone, tra omosessuali, bisex, lesbiche, trans e queer. Nonostante gli arresti, le botte e le umiliazioni subite in carcere, la ribellione si fece sentire, tanto che nei giorni a seguire ci furono molte manifestazioni, in cui la comunità iniziava a chiedere pari diritti, al grido: “Say it clear, say it loud. Gay is good, gay is proud” (tradotto “Dillo in modo chiaro, e urlalo. Essere gay è giusto, essere gay è motivo d’orgoglio“).

27 giugno 1970: il primo pride a New York

Con costumi da bagno, slip e vestiti sgargianti, a un anno esatto dai Moti di Stonewall, ci fu il primo pride a New York. Un messaggio chiaro alla società: la comunità LGBT voleva il suo posto, e si rifiutava di doversi nascondere.

Il New York pride del 1970 diede poi la spinta a tantissime altre marce, in tutto il mondo.

E oggi, ha ancora un senso il pride?

Molti si chiedono quale collegamento ci sia con i Moti di Stonewall e i Pride degli ultimi anni. Anzi, perché organizzare ancora una marcia? Per capire l’importanza del Pride Month e di ogni singola marcia, leggitevi il nostro pezzo Perché è importante partecipare al pride?

Quello che questi signori non capiscono, è che dietro un vestito sgargiante, un boa rosa, le scarpe col tacco ci sono anni di lotte, di rivendicazioni, di voglia di vivere liberamente la propria sessualità.

Ma non solo: è un incoraggiamento a chi ancora non è uscito dall’armadio, perché può essere un modo per dimostrare la propria appartenenza. Ma è anche un modo per divertirsi, per conoscere altre persone, per sentirsi parte di una grande famiglia.

Se pensi di andare al tuo primo pride, ecco qualche regola e consiglio da seguire per viverlo al meglio: Preparasi per il primo pride. E ricorda di tenere d’occhio l’elenco delle date, in continuo aggiornamento: Onda Pride 2021 – Le date.