Vittima di omofobia, i vicini lo aiutano a dipingere la casa con i colori dell’arcobaleno

Una grande dimostrazione di sostegno e amicizia, quella ricevuta da Mykey O’Halloran, 29 anni, a Phillip Island, in Australia. Il ragazzo è un “hair artist”, abbastanza noto in rete per la sua azienda, Unicorn Manes by Mykey. Si è trasferito in questa cittadina di appena 7.000 abitanti solo a febbraio di quest’anno, acquistando un’abitazione. Ma lui voleva che fosse una casa arcobaleno.

La sua espansività ed il suo entusiasmo lo hanno presto fatto conoscere nel quartiere, ma non a tutti è piaciuto. Infatti, quando ha condiviso la notizia di voler colorare la propria casa con i colori dell’arcobaleno, alcuni vicini sono intervenuti per vietarglielo.

Legalmente, non potevano certo farlo. Mykey O’Halloran aveva acquistato quella casa, e poteva farci ciò che voleva. Ma se inizialmente i residenti più della zona hanno affermato che una casa arcobaleno avrebbe svalutato le altre case, la protesta si è poi fatta più violenta. Sono arrivate le minacce. Mykey ha rischiato la vita per il colore di una casa.

Minacce di morte e insulti per una casa arcobaleno

4 settimane dopo il suo arrivo, cinque uomini sono andati a casa sua e senza troppi convenevoli gli hanno imposto di non ripitturarla. A quest’ordine, sono seguite minacce di morte e insulti omofobi.

Uno ha minacciato di uccidermi se avessi dipinto di arcobaleno la mia casa. […] Un ragazzo poi si è presentato come il proprietario della casa dall’altra parte della strada. Mi ha detto che era a casa mia era per dirmi di non dipingere la casa. Avevo paura per la mia vita e mi sentivo a disagio a casa mia.

Il trambusto ha attirato anche gli altri vicini, che invece erano d’accordo con la decisione dell’hair artist. Alcuni hanno chiamato la Polizia, che ha arrestato un ragazzo di 23 anni, lo stesso che lo aveva aggredito e minacciato di morte.

Il presunto calo del prezzo delle case vicine di 20.000 euro usato come iniziale scusa ha lasciato il posto all’odio omofobo, che non ha fermato Mykey O’Halloran. E nemmeno gli altri vicini.

I colori dell’arcobaleno invadono il quartiere

La notizia dell’aggressione e delle minacce ha fatto velocemente il giro della piccola Phillip Island. Tanto che l’azienda di vernici Dulux ha fornito al ragazzo ben 42 litri di vernice di tutti i colori dell’arcobaleno. E domenica scorsa, data scelta per l’inizio dei lavori, Mykey si è visto arrivare un centinaio di persone, vicini e non, che lo hanno aiutato a colorare non solo l’esterno, ma anche l’interno della sua casa.

Il risultato, completato del giro di una giornata, è stato un’esplosione di colori.

Di quanto successo, ha scritto un lungo post di profonda gratitudine:

Dopo un uragano, arriva un arcobaleno. Tanto sostegno della comunità e amore da parte di tutti coloro che si sono fermati a salutare oggi o hanno preso un pennello e hanno contribuito a rendere la mia casa arcobaleno una realtà. Apprezzo ogni messaggio positivo che ho ricevuto nell’ultimo mese o le parole di incoraggiamento a essere me stesso, parole d’amore e di apprezzamento per essermi alzato in piedi e non permettere comportamenti scorretti, e oggi stiamo prendendo posizione contro bullismo e omofobia. La mia casa dipinta di arcobaleno non doveva rappresentare la mia sessualità, era un presupposto che fosse così. Sono un uomo gay e sono orgoglioso di esserlo, mi esprimo in modo colorato e naturale. Ma oggi è successo che le persone hanno sostenuto la mia decisione di avere un Rainbow House indipendentemente dalle opinioni opposte e omofobe. Il messaggio che dobbiamo tirare fuori da questa situazione e imparare da questo è di mantenere la tua posizione, non lasciare che i bulli ti dicano come dovresti vivere la tua vita. Immagina quanto sarebbe beige la mia casa se permettessi ad altre persone di influenzare le mie decisioni di vita. Immagina quanto sarebbero naturali i miei capelli se permettessi alle opinioni di trasformarsi nella mia esperienza di vita. Non in questa vita!

A seguito di questo episodio, “l’operazione rainbow” di Mykey non vuole fermarsi al colore della sua casa. La sua idea è di portare il pride a Phillip Island, e per questo ha aperto una raccolta fondi.