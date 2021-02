Sydney, inaugurato un meraviglioso percorso rainbow per celebrare il matrimonio egualitario – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Sydney ha inaugurato un fantastico percorso arcobaleno lungo 90 metri in uno dei suoi spazi verdi più amati, ovvero al Prince Alfred Park di Surry Hills. Proprio qui, il 15 novembre 2017, oltre 30.000 persone si ritrovaono in attesa dei risultati del referendum sul matrimonio egualitario, stravinto e successivamente approvato. Un tributo permanente, quello installato all’interno del parco, per festeggiare proprio quel grande traguardo, con l’intera zona del parco ribattezzata ufficialmente “Equality Green“.

L’idea è venuta a un’organizzazione no profit locale, la Surry Hills Creative Precinct. “Surry Hills è da tempo all’avanguardia nei confronti della diversità e dell’inclusività, e il nome Equality Green ne è un grande riflesso“, ha sottolineato Leigh Harris, Presidente del Surry Hills Creative Precinct. “La passeggiata arcobaleno sarà un promemoria permanente del nostro contributo a quel cambiamento storico“.

Tra i presenti anche la sindaca Clover Moore, che ha dichiarato: “Il percorso rappresenta i progressi che abbiamo fatto verso l’uguaglianza e la lunga strada da percorrere prima che le nostre comunità LGBTIQ siano libere dalla discriminazione. Ho pensato che fosse un’idea favolosa quando il distretto ha suggerito di dipingere un arcobaleno luminoso su Equality Green. Questo è un tributo permanente al momento in cui più di 30.000 abitanti di Sydney si riunirono per ascoltare i risultati del referendum postale sull’uguaglianza matrimoniale, il 15 novembre 2017“.

La presentazione del percorso arriva proprio mentre Sydney si prepara a celebrare il suo festival annuale del Mardi Gras LGBTQ. Poiché il Paese è riuscito a contenere la pandemia da Covid-19, il festival di quest’anno si terrà ma in un formato leggermente ridotto. Invece di svolgersi per le strade di Sydney, la festa avrà luogo sabato 6 marzo al Sydney Cricket Ground (SCG). Circa 46.000 biglietti sono già stati venduti. Ospite internazionale, Rita Ora.