“Vuoi sposarmi?”, e scoppia a piangere dalla gioia – è virale il video della proposta di nozze tra due ragazzi

Un’altra proposta di matrimonio egualitario su TikTok è diventata virale, dopo quella esilarante di ieri, con due donne e un bimbo protagonista.

In questo caso abbiamo Cody L. Boykin che si è inginocchiato per proporsi al compagno Brandon Moss, a dir poco sbalordito da quanto accaduto. Brandon, infatti scoppia a piangere, senza più riuscire a fermarsi. Lacrime di gioia, è evidente, presto esplose sui social, con migliaia di visualizzazioni. In tanti si sono sciolti dinanzi al pianto di Moss, applaudendo la sua apparente dolcezza. Brandon è quasi costretto a dover aspettare, prima di dire ‘sì’, alla proposta, avendo fatto pensare ad alcuni a un clamoroso rifiuto, con annesso pianto di dispiacere. Ma così non è stato. Quelle erano lacrime d’amore.

I due futuri sposi si sono conosciuti grazie a Instagram, nel dicembre 2017. Per tutto il 2018 si sono mandati messaggi, poi nel marzo del 2019 Cody ha preso la macchina e ha guidato fino a Lynchburg, in Virginia, per conoscere finalmente dal vivo Brandon. Ed è stato amore a prima vista. Da allora non si sono più lasciati. Le nozze sono previste nel mese di ottobre ad Elizabethtown, nella Carolina del Nord, mentre i due andranno a vivere finalmente insieme a Raleigh, in Carolina del Nord, dove Cody lavora come avvocato.