Wam: sporco e bagnato, il fetish che non conoscete ancora

WAM è l’acronimo di Wet and Messy, un fetish non esclusivamente maschile che consiste nel ricoprirsi e sporcarsi con sostanze di vario genere completamente vestiti, parzialmente vestiti o nudi. La tipologia di “sporco” può variare, si spazia da vari cibi come la pastella, la crema, l’olio, la panna ecc. fino al fango, all’argilla o alla melma. Tutto dipende dalle preferenze personali, naturalmente può anche essere usata l’acqua, infatti molti si divertono semplicemente a bagnarsi completamente vestiti.

A Bristol, Wamgame è il primo format dedicato a questo particolare fetish di nicchia, dove è possibile praticarlo scegliendo fra numerose varianti di sporco, abiti e modalità in cui avviene la pratica.

Abbiamo incontrato il suo fondatore.

Come è nato il progetto Wamgame?

Circa cinque anni fa sono passato al nome Wamgame (Wet And Messy Gunged and Muddy Experiences) e i video sono arrivati quando mi sono unito allo studio MrWam (sotto il nome MrWam-Wamgame), dove produciamo scene wam maschili di alta qualità. Cerchiamo di creare dinamiche, giochi e quiz eccitanti e divertenti in cui i ragazzi finiscono quasi sempre per essere completamente coperti di sporco o bagnati. Usiamo una vasta gamma di abiti e stili per i fan più fantasiosi, perché ci sono davvero tante preferenze in giro. Abbiamo veramente tutto, dal kit di calcio, ai jeans, ai completi eleganti.

Cos’è il Wamgame?

Per me si tratta di vedere dei bei vestiti che si rovinano, il vestiario è sempre stato una parte importante del mio lavoro. Ci sono già molti produttori specializzati in scene di nudo, ma non è quello che faccio io. Ho iniziato con il nome di Stingrayspike e all’inizio giravo solo wetlook. Nel corso degli anni, il gunge e il fango sono diventati soggetti regolari, anche se a quei tempi facevo solo foto, non video.

Non siamo stati in grado di fare molti servizi nell’ultimo anno a causa della pandemia, ma non appena la situazione migliorerà torneremo in studio con alcuni nuovi ragazzi e alcuni dei vecchi. Abbiamo anche alcune idee eccitanti. Una delle migliori scene che abbiamo fatto appena prima che Covid iniziasse era chiamata The Vat. Si trattava di due ragazzi seduti su dei seggiolini sopra grandi vasche di fango che rispondevano a delle domande e per ogni risposta sbagliata scendevano sempre più in basso nel fango. I ragazzi vestiti con il kit del Manchester United e del Manchester City erano molto popolari tra i nostri fan.

Wam e aspetto sessuale

Naturalmente c’è un aspetto sensuale e sessuale nel Wam. Sia i maschi che le femmine lo fanno perché godono della sensazione di essere coperti di sporco, che siano vestiti o nudi. Per altri sono le scene in cui i ragazzi vengono umiliati le più eccitanti. Alcuni preferiscono sporcarsi da soli e altri preferiscono farlo con qualcun altro.

Quanto è diffuso questo genere di fetish?

È diventato un fetish molto più comune nella comunità nel corso degli anni. Quando i primi siti web di wam furono creati, molte persone furono sorprese nello scoprire che non erano le uniche ad essere coinvolte. La popolarità è stata anche influenzata dalle scene “bagnate” e disordinate nei programmi televisivi e nei film o anche nei servizi fotografici delle riviste. Il Wetlook in particolare compare regolarmente nei lavori di top model e attori.

Qual’ è la richiesta più strana che avete ricevuto?

È una domanda difficile perché cerco di non considerare le preferenze di nessuno come “strane”. Riceviamo persone che vogliono vedere abiti molto costosi distrutti, vestiti di pelle o di fascia alta. Ma la nostra principale preoccupazione è che dobbiamo coprire i nostri costi di produzione, e dato che usiamo centinaia di litri di wam in un giorno di riprese, dobbiamo mantenere un budget limitato per gli abiti.

https://www.instagram.com/wamgame1001/

https://wamgame.umd.net/