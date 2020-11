l fetish per l’abbigliamento da lavoro: l’eros dei manovali e la vita da cantiere

Peter Workerball, 35 anni, è un grafico e sviluppatore web che vive a Graz in Austria dove lavora anche come volontario per le organizzazioni LGBT StopAIDS e RosaLila PantherInnen . Il fetish per l’abbigliamento da lavoro è la sua passione.

“In abiti da lavoro sei duro, ti è permesso essere sporco e ruttare. Non importa se non ti lavi i pantaloni per una settimana e puzzi di sudore nel container della squadra di lavoro.”

Le foto di Peter sono decisamente “diverse”, non c’è nessuna pornostar muscolosa e ben disegnata in pose da modello, si sofferma invece sui vestiti sporchi, sulla polvere che si stacca letteralmente quando li scuoti e sugli stivali di gomma con residui di cemento.

Conosciamolo meglio.

Come è nato il tuo progetto fotografico?

Ho iniziato molto presto a fotografare operai edili e artigiani che incontravo casualmente. Probabilmente ero un voyeur e mi sono davvero divertito a farlo. Intorno al 2010 ho iniziato a pubblicare sul mio account flickr le foto e a sviluppare il progetto ulteriormente.

Inizialmente io non comparivo mai nelle foto perché ero troppo timido con i miei 70 kg, ma ad un certo punto, protetto dagli abiti da lavoro, ho iniziato a visitare i cantieri e a fotografarmi. Il divieto di entrare in un cantiere, indossare i vestiti sporchi da manovale è stato un grande inizio e incentivo per me.

Alcune mie immagini danno un’impressione ruvida e intensa che può essere definita iper-realtà, gli oggetti sono ripresi in modo fotorealistico ed esasperano la realtà. Successivamente mi sono reso conto che questo tipo di fotografia fetish non esisteva o non era ancora molto diffusa. Oggi, rappresentazioni così intense sono utilizzate anche nella pubblicità come quella delle imprese di costruzione.