Fan degli X-Men chiedono Dominique Jackson di Pose negli abiti della nuova Tempesta

La Fox è diventata della Disney e ormai è tutto pronto per una nuova era degli X-Men. Ebbene alcuni fan della Marvel hanno avviato una raccolta firme per tramutare Dominique Jackson, iconica Elektra Wintour in Pose, nella nuova Tempesta, per anni interpretata da Halle Berry.

“Se esiste qualcuno che potrebbe riempire il mantello di Storm, quel qualcuno è la signora Jackson“, si legge nella petizione, che in pochi giorni ha già raccolto oltre 12.000 firme. “Dalla fuga dalle persecuzioni in qualità di donna transgender nel suo Paese natale di Trinidad all’essere una pioniera e leader delle sale da ballo e della comunità LGBTQ, la signora Jackson sa cosa vuol dire sentirsi emarginate per poi trovare forza nella comunità. La Jackson sa come comandare qualsiasi scena in cui entra, ma è anche in grado di liberare monologhi a testa alta proprio come fa Tempesta, prima di evocare un fulmine“.

La Jackson, sorpresa, ha ringraziato i fan sui social: “Non so nemmeno se la Marvel la vedrà, ma sapere di essere apprezzati è quel che è importante e ci fa sentire tutti umani e rispettati come parte della comunità e della società!”. “Grazie a tutti, ho sempre guardato Tempesta come rappresentazione della mia verità!”.