You 4, Lukas Gage e la scena cult della pioggia dorata – VIDEO

La parte I della 4a stagione di You è da poco sbarcata su Netflix, con la parte II in uscita il 9 marzo. Protagonista indiscusso Penn Badgley, stalker che ha una prospettiva distorta sull’amore decisamente tutta sua, visto quanto è ossessionato dalle donne che entrano nella sua vita. Nei nuovi episodi, Goldberg assume l’identità di Jonathan Moore e arriva in Inghilterra. Qui il “docente” si concentrerà sul mondo accademico, mantenendo le sue “attività extracurriculari strettamente professionali”.

Tra le novità del cast spicca Lukas Gage, 27enne attore americano visto anche in Euphoria, Love, Victor, Gossip Girl, Queer as Folk e soprattutto The White Lotus, con un’iconica scena di rimming girata insieme a Murray Bartlett. Passati due anni, Gage ha bissato in You 4, con una scena di pioggia dorata con un altro uomo presto diventata virale.

Intervistato dall’Hollywood Reporter, Lukas ha spiegato come sia nata la scena in questione.

“È stata una mia idea indossare gli occhialini. In quella scena, così come in The White Lotus, non l’ho fatto per essere sexy, ma per aggiungere un valore comico. Non pensavo che potesse risultare hot per i telespettatori. Ma volevo andare il più lontano possibile. Non poteva essere un lavoro a metà, una pioggia dorata a metà… anche se abbiamo usato una macchina per l’acqua con colorante alimentare giallo”.

Sui social c’è chi si è indispettito nei confronti di Lukas, che sempre più interpreta personaggi queer pur non avendo mai identificato pubblicamente il proprio orientamento sessuale. Lo stesso attore una volta ha risposto a un critico, cinguettando “non conosci il mio alfabeto”

Certo è che dinanzi a scene apparentemente ‘al limte’, Cage non si tira mai indietro. “Credo di essere un po’ più europeo rispetto al concetto di nudità, ora come ora. Non sto implorando nessuno di togliermi i vestiti, ma mi sento a mio agio. Anch’io voglio mantenere un senso di veridicità. Se c’è una scena in cui faccio sesso con il mio capo, sarà fottutamente strano se indosso dei vestiti. Quelle scene sono così meccaniche nelle loro riprese. Non c’è niente di sexy in un regista che ti dice che ti stai comportando in modo strano”.

Dopo aver girato alle Hawaii The White Lotus 1, Lukas è stato anche a Taormina per The White Lotus 2, pur non apparendo mai in nessuna delle puntate andate poi in onda su HBO. “Fred [Hechinger] e io abbiamo girato una scena per la seconda stagione. Quando Jennifer Coolidge è con i gay a Palermo, apre una porta nella villa e vede me che mi drogo, ma è un’illusione. La scena è stata tagliata perché non funzionava con lo show, ma non mi è importanto perché ho goduto di un viaggio gratuito al Four Seasons! E ora per la terza stagione, sto letteralmente scrivendo a Mike [White] ogni giorno, come a dirgli “ehi, ricordati di me!“.

