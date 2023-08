Zachary Quinto, è amore con il pornodivo Sean Ford?

0:00 Ascolta l'articolo

È bastata una foto di coppia pubblicata su Instagram per scatenare i rumor. Zachary Quinto sta uscendo con Sean Ford, celebre pornodivo di Little Rock, Arkansas, classe 1996?

A quella semplice foto di coppia in costume sono infatti seguite altre immagini pubblicate dall’account privato di Quinto. In una, notturna, si vede solo Sean immerso in piscina. In un’altra Ford è in posa al cospetto del fotografo Ben Prince, mentre un terzo ragazzo li osserva. Tra i tag alle storie spunta anche Luke Gilford, regista che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video con Ford nudo proprio in quella casa, taggando a sua volta MTV.

Si potrebbe quindi trattare di un semplice progetto misterioso, di uno shooting e/o un corto/video a tematica queer, con Quinto guest star o papabile “+1” di Ford, suo compagno a sorpresa. Oggi 46enne, Zachary è dichiaratamente gay dal 2011. Nel 2012 ha iniziato una relazione con l’attore Jonathan Groff, conclusasi nel 2013. Poco dopo si è fidanzato con il modello Miles McMillan, lasciato a inizio 2019.

Indimenticabile Gabriel “Sylar” Gray in Heroes, Quinto ha interpretato il giovane Spock nei film Star Trek (2009), Into Darkness – Star Trek (2013) e Star Trek Beyond (2016), per poi entrare nell’universo Ryan Murphy con 3 edizioni di American Horror Story e con l’adattamento tv di The Boys in the Band. In attesa di rivederlo al cinema con il 4° Star Trek, sarà presto di nuovo in tv con la serie Wolf.

