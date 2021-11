Zorzi e Stanzani, i due Tommaso raccontano il loro amore a Verissimo (VIDEO)

2 minuti di lettura

Per la prima volta insieme, in televisione, da coppia di innamorati. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno fatto visita a Silvia Toffanin, su Canale 5, per parlare del loro amore, esploso esattamente sei mesi fa, poco dopo il trionfo dell’influencer al Grande Fratello Vip.

Ospiti di Verissimo, i due sono per la prima volta usciti dai social, ufficializzando un rapporto di coppia che da tempo rastrella like. “È stata una cosa del tutto inaspettata, ma sono super contento“, ha confessato il ballerino 20enne, ex Amico di Maria. “Io sono un po’ più riservato di Tommaso, ma credo che questa sia l’unica intervista che rilasceremo”.

“Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica“, ha rilanciato Zorzi, a breve giudice nonché presentatore di Drag Race Italia. “Non siamo abituati a parlare di noi. Il mio Dna non è mutato, ma mi sono un po’ calmato da quando stiamo assieme. Durante i nostri primi incontri lo aiutavo anche a studiare, mi sentivo una milf!”.

A farli conoscere proprio Silvia Toffanin, perché Zorzi ha scritto a Stanzani su Instagram dopo averlo ammirato a Verissimo. Precedentemente, l’ex gieffino aveva pubblicamente chiesto il numero del ballerino a Maria De Filippi, su Twitter, nel corso di una diretta ad Amici. A quel punto i due si sono incontrati face-to-face a Milano, con il più giovane Tommaso inizialmente preoccupato dalla popolarità dell’altro: “Questa storia è nata in modo totalmente inaspettato, in un momento inaspettato. Lui è un personaggio tanto conosciuto. Un po’ di ansia c’era. Neanche il tempo di vedermi mi aveva già aperto la porta dell’auto, piccoli gesti di attenzione”.

A dividere i due, in realtà, solo sei anni di differenza. “Siamo fidanzati da sei mesi e siamo felicissimi“, ha ribadito Zorzi, che romanticamente già guarda al domani: “Ci piacerebbe andare a vivere in campagna, ma forse siamo un po’ troppo giovani adesso“. Decisamente, anché perché entrambi lanciati e con mille progetti all’orizzonte. Dinanzi ad una clip sulla loro prima estate social di coppia, Stanzani si è commosso, con Zorzi per la prima volta senza parole, prima di mettere un punto a questo amore inatteso: “Il nostro incontro è stata un’ancora di salvezza“.