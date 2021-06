Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, insulti omofobi in Puglia: “Perché sono tutti ricchi*ni” – video

< 1 minuto di lettura

Ex concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria, Tommaso Stanzani, fresco fresco di diploma, si è concesso un weekend in Puglia insieme al fidanzato (?) Tommaso Zorzi. Pur non avendo mai fatto pubblicamente coming out, il giovane ballerino è sempre più al fianco dell’ex vincitore del GF Vip, con i due insieme ad Otranto per il Battiti Live, kermesse musicale Mediaset condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

In un video pubblicato su Instagram Stories da Zorzi si vede Stanzani ballare Karaoke di Boomdabash ft Alessandra Amoroso. Nulla di clamoroso se non fosse che in sottofondo si senta la voce di un uomo commentare “Perché sono tutti finoc*hi?“. Ai fan di Tommaso non è chiaramente scappato l’insulto, con Zorzi costretto ad intervenire.

“Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille”. Citando il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Zorzi ha così chiuso l’argomento, con inequivocabile hashtag a traino: “DDL Zan“.