11 settembre 2001: ricordiamo alcune vittime LGBT nell’attentato alle Torri Gemelle

Sono trascorsi 19 anni da quell’11 settembre 2001. Le torri gemelle, due simboli di New York City, venivano abbattute in un attacco terroristico. Un terzo aereo si schiantò contro il Pentagono. Un quarto invece precipitò in una zona non abitata, grazie all’intervento dei passeggeri che si ribellarono ai dirottatori.

Tra quei passeggeri c’era anche Mark Bingham, del quale abbiamo raccontato la storia lo scorso anno. Ma oltre a Bingham, l’11 settembre ha ucciso quasi 3.000 persone. Etero o omosessuali poco importava. Vogliamo ricordare alcune persone della nostra comunità, che quel giorno erano lì, e hanno rischiato – e in molti, dato – la vita per prestare soccorso a chi ne aveva bisogno.

11 settembre 200: le 5 storie di uomini e donne LGBT

Ce ne saranno sicuramente centinaia di storie del genere. Queste sono cinque. Possiamo chiamarli eroi. Possiamo chiamarli vittime.