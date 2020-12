180 atlete firmano una memoria legale a sostegno delle donne trans nello sport

Il pallone d’oro Megan Rapinoe, la leggenda del tennis Billie Jean King e altre 174 atlete hanno firmato una memoria legale a sostegno delle ragazze e delle donne transgender che praticano sport.

“Ogni giovane, e in particolare i giovani che sono transgender o intersessuali, dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente al mondo dello sport“, si legge nell'”amicus brief”, ufficialmente presentato in Hecox v. Little, causa intentata contro lo stato dell’Idaho, che quest’anno ha approvato una legge che vieta alle ragazze e alle donne transgender di competere negli sport scolastici.

“Come donne e atlete LGBTQ +“, si legge, “ribadiamo che tutti i giovani meritano pari opportunità di partecipare allo sport insieme ai loro coetanei. Tali pari opportunità avvantaggiano l’intera comunità sportiva“.

La legge dell’Idaho pretende addirittura che l’atleta si sottoponga a esami medici per “dimostrare” di essere una donna a tutti gli effetti. Un medico deve esaminare i genitali, gli ormoni e il DNA dell’atleta, determinando il genere. L’atleta della Boise State University Lindsay Hecox, che è transgender, e l’ACLU hanno intentato una causa federale contro il governatore dell’Idaho Brad Little, neanche a dirlo repubblicano e filo trumpiano, per ribaltare la legge. Al fianco di Lindsay si sono schierate alcune delle atlete più celebri d’America.

Megan Rapinoe, campionessa del mondo in carica con la nazionale USA, ha firmato il verbale al fianco della leggenda del tennis Billie Jean King, vincitrice di 39 titoli del Grande Slam e insignita della Presidential Medal of Freedom nel 2009.

“Non c’è posto in nessuno sport per discriminazioni di alcun tipo“, ha scritto Billie Jean King. “Sono orgogliosa di supportare tutti gli atleti transgender che vogliono semplicemente ottenere l’accesso e l’opportunità di competere nello sport che amano”. “La comunità atletica globale diventa più forte quando accogliamo e sosteniamo tutti gli atleti, inclusi gli atleti LGBTQI +.”

La memoria sottolinea il valore dello sport, soprattutto per gli studenti, quando si tratta di apprendere il lavoro di squadra, gestire lo stress, abbracciare l’accettazione e acquisire esperienza con la leadership.

“Sono grata che quando ho capito di essere lesbica, non ho dovuto allontanarmi dallo sport che amavo“, ha scritto Lori Lindsey, membro della squadra nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti e altra firmataria. “Ho ottenuto l’enorme dono di essere pienamente me stessa e di mostrare agli altri atleti LGBTQ + che c’è un posto per tutti loro nello sport“.

“Questa legge va contro i principi fondamentali di uguaglianza e diversità nello sport“, conclude la memoria. L’amministrazione Trump, ovviamente, ha depositato un’altra memoria in relazione al caso, difendendo la legge dell’Idaho perché a detta del tycoon difende le persone cisgender dagli atleti transgender. A seguire tutte le atlete firmatarie.