Achille Lauro ed Elodie lanciano i loro tormentoni estivi – AUDIO

Due featuring per provare a conquistare l’ambito e ricco titolo di ‘tormentone estivo’. Elodie, fresca di polemica social con Matteo Salvini, da lei definito un ‘piccolo uomo’ dopo le critiche dell’ex ministro dell’interno all’ex Amici di Maria Sergio Sylvestre causa inno nazionale ‘sbagliato’ durante la finale di Coppa Italia, è tornata in radio con Ciclone.

Un brano latineggiante che rimanda a sonorità anni ’90 ampiamente riscontrabili nel classico cinematografico di Leonardo Pieraccioni, il Ciclone per l’appunto, non a caso omaggiato sin dalla prima immagine ufficiale che vede la cantante citare Lorena Forteza. Un featuring multiplo per Elodie, qui al lavoro con Takagi & Ketra, Mariah e i Gipsy King.

Sbancate le radio con 16 marzo, Lauro si è invece concesso Bam Bam Twist, feat. Gow Tribe, Frenetik & Orang3. Anche qui un brano esageratamente orecchiabile, facile facile sin dal primo ascolto. Forse anche troppo. Complessivamente, possiamo dire che entrambi, sia Achille che Elodie, hanno fatto di meglio.