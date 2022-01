Alleata LGBTQ+ per 60 anni, grazie Betty White

2 minuti di lettura

La notte del 31 Dicembre è morta Betty White.

Aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 Gennaio.

Attrice e icona della televisione americana dal 1949, vincitrice di 7 Emmy (l’ultimo nel 2010, dopo aver condotto un episodio del Saturday Night Live). Chiamata la “golden girl d’America” per il suo celebre ruolo come Rose Nylund nella sitcom “Golden Girls” (da noi in onda su Rai 1 dal 1987 al 1994 con il titolo “Cuori senza età”), Betty White era il perfetto esempio su come essere un’alleata LGBTQIA+ pur appartenendo ad una generazione diversa.

1. Nel 2010 in un’intervista per Parade Magazine dichiarò:

“Non mi interessa con chi vai a letto. Se una coppia è stata per insieme per tutto quel tempo – e alcune relazioni omosessuali sono mille volte più solide di quelle eterosessuali – penso abbia senso che vogliono sposarsi. Non riesco a spiegarmi come le persone possano essere anti-qualcosa. Pensa ai fatti tuoi, dedicati alle tue relazioni, e non preoccuparti così tanto della vita degli altri. “

2. “Ho sempre interpretato personaggi con grande senso dell’umorismo, ma mai timorosi di dire quel che pensano, soprattutto quando si tratta di argomenti spinti o controversi” dichiarò in un’altra intervista per Frontiers Magazine nel 2011: “Penso che questo risuoni con la comunità LGBTQIA+ : se combini questi due elementi, ottieni una bella squadra!”.

3. Faceva parte di più organizzazioni LGBTQIA+, dalla Elton Johnn Aids Foundation a GLAAD per cui partecipò nel 2013 ad un adorabile video promozionale per lo Spirit Day, iniziativa anti-bullismo a supporto dei giovani LGBTQIA+.

4. “Golden Girls” fu uno dei pochi show dell’epoca ad affrontare tematiche come la sensibilizzazione all’HIV nell’episodio “72 Hours” (1990) la pressione di fare coming out davanti la propria famiglia in “Scared Straight” (1988) e il crossdressing in “Ebbtide’s Revenge” nel 1990.

5. Nel 2013 raccontò al Washington Post di quando ricevette una lettera da una fan furiosa per le sue dichiarazioni a sostegno del matrimonio gay. La risposta fu:

“A me non importa con chi vai a letto, a me importa solo che tu sia un essere umano decente. Tutto il resto non riguarda me. E se è per questo, neanche te”.

