Addio a Joel Schumacher, tra i pochi registi dichiaratamente gay di Hollywood

È morto all’età di 80 anni Joel Schumacher, nato a New York nell’agosto del 1939 e tra i pochi registi americani dichiaratamente gay in quel di Hollywood.

Dopo aver iniziato la propria carriera da Revlon come designer d’abbigliamento e di confezioni, divenne prima costumista (anche per Woody Allen con Il dormiglione e Interiors, per poi fare il suo esordio in qualità di regista nel 1981 con The Incredible Shrinking Woman, trainato dalla splendida Lily Tomlin. Nel 1987 il primo colpaccio grazie a Ragazzi perduti, interpretato da Corey Haim, Corey Feldman, Jason Patric e Edward Herrmann, seguito da Linea Mortale e Scelta d’amore, entrambi con Julia Roberts, e da Un giorno di ordinaria follia e Il Cliente, con Michael Douglas e Susan Sarandon.

Nel 1995 prende il timone lasciato vagante da Tim Burton e dirige Batman Forever con Val Kilmer, seguito da Batman & Robin con George Clooney. Indubbiamente i due peggiori Batman cinematografici di sempre, ma innegabilmente camp, per non dire queer, come mai era stato l’Uomo Pipistrello. Seguirono titoli come Il momento di uccidere, 8mm – Delitto a luci rosse con Nicolas Cage e Joaquin Phoenix, Flawless e Tigerland, In linea con l’assassino e Veronica Guerin, il musical flop Il fantasma dell’Opera e Number 23 con Jim Carrey, fino al disastroso Trespass con Nicole Kidman e Nicolas Cage, suo ultimo film del 2011.