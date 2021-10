“Addio signore e signori”, le compagnie aeree sposano il genere neutro. Ma ora cosa diranno?

< 1 minuto di lettura

La compagnia di bandiera britannica British Airways ha annunciato l’imminente abbandono al consueto saluto di bordo “ladies and gentlemen” per garantire che tutti i “passeggeri” possano sentirsi “i benvenuti” durante il volo, adottando il genere neutro. Una decisione, quella presa da British Airways, che segue quando annunciato nel 2019 da EasyJet e Air Canada, e da AirMalta e da Lufthansa a inizio 2021.

Un portavoce di British Airways ha dichiarato: “Celebriamo la diversità e l’inclusione e ci impegniamo a garantire che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi“. Non è chiaro quale frase sostitutiva verrà utilizzata all’interno degli aerei British Airways, perché la compagnia non l’ha ancora ufficializzato. Il mese scorso Air Malta ha annunciato che avrebbe eliminato la frase “benvenuti, signore e signori” a favore di un linguaggio più inclusivo, con: “Attention, all passengers“. Il personale di bordo è ora incoraggiato a riferirsi ai passeggeri come “ospiti”, utilizzando altri termini più universali nel tentativo di aiutare le persone transgender, non binarie e intersessuali a sentirsi a proprio agio, ha precisato Air Malta.

La frase “ladies and gentlemen” è stata rimossa dagli autoparlanti del Transport for London (TfL) nel lontano 2017, a favore di un saluto più inclusivo come “buongiorno a tutti“. Realtà difficilmente replicabile con la lingua italiana, dove l’utilizzo dello schwa ha dato forma ad un acceso dibattito, indispettendo persino l’Accademia della Crusca.