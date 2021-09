L’Accademia della Crusca respinge schwa (ə) e asterisco (*), ma noi dobbiamo andare oltre

Nel 1984 i francesiavevano già affrontato la questione a proposito della femminilizzazione dei nomi di mestieri, gradi, titoli, funzioni nella lingua francese. Negli studi di psicologia e sociologia, dagli anni Settanta in poi quando negli Stati Uniti i movimenti femministi si fecero promotori di un’azione politica e culturale storicamente definita come ““, il genere indica infatti l’appartenenza all’uno o all’altro sesso in riferimento a distinzioni sociali e culturali. A conferma che il genere grammaticale non si muova in accordo con il genere biologico è dimostrato dal comportamento di molte lingue. In alcune esistono differenziazioni di classi che non determinino una classificazione di genere, in altre esiste il neutro, in altre ancora, come in inglese, è sufficiente il pronome per riferirsi a una determinazione di genere, senza il necessario accordo grammaticale richiesto per esempio dall’italiano anche su aggettivi, articoli, participi passati.Tra le curiosità con cui l’Accademia ci riporta alle modalità di utilizzo del “genere grammaticale” nella lingua italiana, c’è l’uso del “lei” come pronome formale o di cortesia. Un femminile grammaticale ancora oggi perfettamente in uso che non ha a che fare con il genere biologico, laddove l’uso del pronome “lei” è in gran parte riferito al genere femminile, ma nel caso del lei di cortesia è utilizzato anche per il genere biologico maschile, infatti diamo del “lei” anche a una persona di genere maschile. Questo per dire, appunto, che non sempre genere grammaticale e genere biologico si muovono con reciproca corrispondenza. La Crusca ci tiene a precisare che, che, e soltanto in un arco temporale è possibile trasferire le variazioni avvenute nella lingua parlata in una successiva formalizzazione nella lingua scritta o formale. E comunque– secondo la Crusca –. E’ dunque normale che le proposte di soluzione al problema della distinzione di genere sia materia di polemiche soprattutto in relazione alla grafia, che è più suscettibile ai cambiamenti. E se, a differenza di altre lingue, l’ortografia italiana è da considerarsi stabilizzata, così come il rapporto tra grafia e pronuncia che non presenta particolare difficoltà, afferma la Crusca,che in ambiti precisi e definiti come la scrittura in rete e i messaggini telefonici (sia dato atto alla Crusca di aver sempre offerto alta considerazione all’utilizzo della lingua italiana sulle più recenti vie della comunicazione digitale . Che potrebbero essere transitori. Ma il punto dirimente, secondo l’Accademia, è che, così tipico dell’italiano. E’, questo, un approccio di rigore istituzionale, potremmo dire da “organo di controllo”. Alla Crusca non si può chiedere altro. Ma del resto sono gli umani che modificano le proprie istituzioni, e non il contrario. Almeno: così è in una convivenza democratica.