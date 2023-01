0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Nato a Milano nel 2001, Ramon Agnelli è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Amici di Maria de Filippi. Tenace, testardo, intraprendente e sorprendentemente talentuoso, l’alunno della Maestra Alessandra Celentano ha sin da subito conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 con le sue esibizioni mozzafiato.

Cresciuto da solo con la sorella maggiore, Ramon può vantare un curriculum d’eccezione: il ballerino di danza classica, infatti, ha già avuto modo di esibirsi al teatro della Scala, all’Arcimboldi, all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center, al Losanna e al Metropolitan di New York. Ora, però, ha scelto di rimettersi in gioco ed è tornato a studiare sotto l’occhio vigile e attento (e severissimo) dei professori della Scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il suo percorso all’interno del talent show di Canale 5, però, è stato condizionato da numerosi alti e bassi, dovuti soprattutto alla sua personalità piuttosto che alle sue qualità come ballerino. Più volte, infatti, Ramon è stato ripreso dalla sua insegnante per degli atteggiamenti che, agli occhi del pubblico, potevano risultare fastidiosi: “Non sei al Grande Fratello, basta cercare escamotage per avere le telecamere su te”, ha tuonato la Celentano stanca del suo ricercato protagonismo in casetta, tra imitazioni e perculo.

Nonostante i frequenti rimproveri per il suo atteggiamento in casetta, la qualità delle esibizioni di Ramon non ne ha mai risentito e al contrario il ballerino è riuscito a sperimentare diversi generi, dimostrando tutta la sua versatilità. Le variazioni di danza classica, però, rimangono sempre e comunque i suoi fiori all’occhiello, tranne per il Maestro Todaro che lo sprona ogni giorno a mettersi in gioco.

Apprezzatissimo sui social per la sua simpatia, Ramon Agnelli può vantare circa 20 mila follower su Instagram dove è solito condividere con i suoi fan scatti ripresi dalla sua quotidianità ma anche foto e video che lo ritraggono all’interno della Scuola di Amici.

E proprio sui social, nel suo vecchio profilo, Ramon ha fatto coming out definendosi “gay, top e cool“, con braccialetto rainbow e hashtag ad hoc (#gayboy). Anche nel suo nuovo profilo, però, non mancano foto in cui appare mentre sfila al Gay Pride di Milano o in alcune note discoteche LGBTQ+.

Insomma, il suo percorso all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi promette di regalarci ancora parecchie emozioni e siamo certi che potremo vederlo anche nella fase Serale del programma. Lì Ramon potrà dimostrare in prima serata le sue qualità e stupire tutti a passi di danza.

Per quanto riguarda l’amore, invece, all’interno della casetta non sembrerebbero esserci per lui delle possibilità ma mai dire mai…

