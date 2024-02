3 min. di lettura

Il Grande Fratello continua imperterrito nella sua corsa e nonostante sia giunto al quinto mese di messa in onda riesce ancora a tenere banco tra gli appassionati del reality.

Amori, scontri, polemiche: i concorrenti rimasti in gara sembrano avere ancora parecchie cartucce da sparare e settimana dopo settimana – dobbiamo ammetterlo – continuano a regalare al pubblico del puro intrattenimento.

Tra tutti i concorrenti, però, ce n’è uno che in queste ore sta facendo sentire la sua mancanza.

Ovviamente stiamo parlando dell’ingegnere Vittorio Menozzi che, dopo più di 150 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, lunedì 12 febbraio 2024 ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà lasciando con l’amaro in bocca alcuni dei sui compagni di viaggio, tra cui Beatrice Luzzi, Greta Rossetti e soprattutto Federico Massaro, con il quale aveva instaurato un legame speciale.

I due gieffini, infatti, hanno condiviso parecchio tempo insieme all’interno del Grande Fratello tanto da aver convinto sia alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia sia molti telespettatori che la loro amicizia “speciale” potesse presto trasformarsi in qualcosa di più. Così, però, non è stato e il loro rapporto si è consolidato in una classica relazione amicale che li ha visti distanziarsi un po’.

Tra i due, infatti, si è inserita la figura di Greta che ha portato una ventata d’aria fresca nell’avventura di Vittorio all’interno della Casa. L’ingegnere ha iniziato ad allontanarsi anche da Beatrice, con la quale non riusciva più ad avere un dialogo, e si è avvicinato all’ex tentatrice di Temptation Island, alimentando di fatto i dubbi sulla sua sessualità – ricordiamo, però, che lui si è sempre dichiarato eterosessuale.

Insomma, le sue ultime settimane al Grande Fratello sono state parecchie movimentate e si sono concluse con la sua eliminazione.

Vittorio Menozzi, nuove avventure in arrivo dopo il Grande Fratello?

“Non tutto il male – direbbe un vecchio saggio – viene per nuocere“.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, infatti, stando alle ultime indiscrezioni circolate sul web, presto Vittorio Menozzi potrebbe tornare in tv come protagonista di un nuovo programma.

Secondo quanto riportato da @Agent__Beast, un utente che su X (il vecchio Twitter) di tanto in tanto si diverte a pubblicare cinguettii in merito al Grande Fratello, per l’ingegnere ci sarebbero nuovi “progetti in arrivo”.

“Si parla di un programma, non resterà lontano dalle telecamere“, ha aggiunto l’utente di X alimentando l’interesse dei suoi fan e degli appassionati del reality che non vedono l’ora di vederlo vestire nuovi panni in tv.

Che sia già stato attenzionato dagli autori de L’Isola dei Famosi per farlo diventare un ipotetico nuovo naufrago? Che sia stato scelto da Maria De Filippi per il prossimo Trono di Uomini e Donne?

Al momento non è dato saperlo ma ciò che è certo è che Vittorio, nel bene o nel male, è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello e ha tutte le potenzialità per conquistare il piccolo schermo. E chissà che presto non possa seguire le orme di alcuni tra i più famosi ex inquilini della Casa più spiata d’Italia e magari diventare un attore di successo come Luca Argentero.

Noi glielo auguriamo e teniamo occhi aperti e orecchie pronte a carpire ogni novità! E a voi in quale programma vi piacerebbe vedere Vittorio?

