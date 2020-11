Ammonite, Saoirse Ronan parla della storia d’amore con Kate Winslet nel film di Francis Lee

Visto alla Festa del Cinema di Roma, e da noi già recensito, Ammonite di Francis Lee vede Saoirse Ronan e una strepitosa Kate Winslet innamorate nel Regno Unito del XIX° secolo. Uscita in 280 cinema d’America, la pellicola ha incassato appena 85.000 dollari, causa anche pandemia da Covid-19, mentre ancora tutto tace sulla release italiana.

Candidata fino ad oggi a 4 premi Oscar, la bravissima Ronan ha rilasciato un’intervista a Pride in cui ha affrontato la tematica omosessuale all’interno della storia, che vede la paleontologa Mary Anning innamorarsi perdutamente della giovane e borghese Charlotte Murchison. Una storia vera, quella della Anning, che Lee ha tramutato in finzione, immaginandosi una relazione proibita con un’altra donna.

“In passato ho interpretato personaggi che erano probabilmente bisessuali, piuttosto androgini e in un certo senso senza genere“, ha confessato Saoirse. “Ho esplorato il tema un po’ prima di Ammonite, ma questa è stata la prima volta in cui ho interpretato un personaggio che aveva una sorta di rapporto in piena regola con una donna. L’idea che questa relazione fosse puramente centrata solo sul lato sessuale della loro relazione non mi avrebbe fatto sentire a mio agio, limitandosi ad esplorare solo quella parte di una qualsiasi coppia.”

Non a caso Lee non si è affatto limitato a questo, per quanto Ronan e Winslet siano protagoniste di una passionale, straordinariamente credibile e lunga scena di sesso. “È stato molto puro, una sorta di progressione naturale per queste donne fare quello che fanno“, ha continuato Saoirse. “Ma quello che era davvero molto importante per me era riuscire a mettere in evidenza il loro rapporto professionale e al tempo stesso il loro romanticismo, quel tipo di amore che nasce dall’amore per il proprio lavoro. Vedere qualcosa del genere, vedere una relazione romantica come quella tra due persone dello stesso sesso sullo schermo … Sì, ci sono anche questi momenti davvero hot, ma hanno una relazione piena e completa, a volte si infastidiscono a vicenda. A volte non sanno cosa dirsi e adoro il modo in cui si adattano ai loro ruoli l’una con l’altra“.

Ammonite arriverà in Italia grazie a Sony.