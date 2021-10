Angelina Jolie e Shiloh Jolie-Pitt: icone queer di stile ed eleganza

3 minuti di lettura

Attrice, attivista, ambasciatrice delle Nazioni Unite per i rifugiati, icona femminista e di stile. È probabile che non esistano ragioni per non amare Angelina Jolie. Vincitrice di un premio Oscar, è stata protagonista di molti cult sul grande schermo, da Mr. & Mrs. Smith all’eroina Lara Croft, oltre ad essere una vera e propria icona degli anni Novanta. Molto della sua vita privata è passato sotto i riflettori, dai matrimoni ai problemi di salute fino alla famiglia allargata che è arrivata a contare ben sei figli. Forse non tutti sanno, però, che la star di Hollywood fa anche parte della comunità LGBTQ+.

È vero. Abbiamo sempre sentito delle sue relazioni principalmente con uomini. Alle spalle ha infatti tre matrimoni con Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton e – il più famoso – Brad Pitt, da cui ha recentemente divorziato. Nonostante non ci sia mai stato un coming out ufficiale, in molte interviste l’attrice ha però dichiarato di essere attratta sia da uomini che da donne. La prima risale al 1996, durante la promozione del film Foxfire. In un’intervista aveva dichiarato di aver avuto una relazione sessuale con la co-star Jenny Shimizu e che l’avrebbe sposata se non fosse stata già impegnata con suo marito. Da allora, la Jolie non ha mai nascosto la sua attrazione per tutti i generi: «Onestamente, mi piace tutto. Le ragazze, i ragazzi, chi è in carne e chi è magro. Il che è un problema quando cammino per strada», ha raccontato a Elle.

Due anni fa, intorno all’uscita di Maleficent – Signora del male, giravano indiscrezioni di una possibile relazione con la co-star Michelle Pfeiffer. Anche se le voci sono state subito smentite dai suoi collaboratori, molti fan hanno fantasticato su questa possibile coppia. Complice anche una dichiarazione dell’attrice in cui ricordava come proprio Michelle fosse stata la sua crush adolescenziale.

Ma Angelina non è l’unica della famiglia a fare parte della comunità. Anzi, la figlia Shiloh Jolie-Pitt l’ha anche superata in popolarità, diventando una vera e propria icona queer per la generazione Z. Classe 2006, detiene già qualche record: è infatti la persona più giovane di sempre ad avere una propria statua in cera al Madame Tussauds. Shiloh si identifica come gender-fluid. In un’intervista, la madre ha raccontato così la sua identità: «Vuole essere un ragazzo, così ha voluto tagliare i capelli. Le piace indossare vestiti da ragazzo. Pensa di essere uno dei suoi fratelli». Anche Brad ha raccontato come a volte preferisca farsi chiamare John o Peter.

Shiloh viene considerata da molti come una musa androgina ed è già un’icona di stile. I suoi look sui red carpet, quando accompagna Angelina alle premiere dei suoi film, stupiscono e fanno sempre il giro del web, tra completi eleganti e abbigliamento urban. Ultimo in ordine di arrivo, alla premiere mondiale del film Marvel The Eternals tenutasi a Los Angeles. Forse la vedremo anche domenica, quando Angelina Jolie sarà sul red carpet della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma per l’anteprima europea dell’atteso film.