Roma 2021, il programma della Festa del Cinema. Arrivano Tarantino, Guadagnino, Burton e Johnny Depp

È tutto pronto per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 all’Auditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. 23 i film del programma ufficiale, passando dal cinema indipendente alla produzione di genere, dalle opere di autori affermati a quelle di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari. Anche quest’anno un ruolo importante sarà svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri, dagli Omaggi e dai numerosi altri eventi che comporranno il programma della manifestazione. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi, con il nuovo Ghostbusters film d’apertura. In concorso ad Alice, tra i documentari, anche “Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile”.

Ad aprire il Festival sarà The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter, con Jessica Chastain ed Andrew Garfield, ma saranno tanti i titoli in odore di Oscar a sbarcare nella Capitale. C’mon C’mon con Joaquin Phoenix, Cyrano di Joe Wright, Passing di Rebecca Hall, senza dimenticare Red Rocket di Sean Baker, Belfast di Kenneth Branagh, l’atteso Dear Evan Hansen di Stephen Chbosky, regista di Noi siamo Infinito, e l’anteprima europea di Eternals, nuovo cinecomic Marvel che presenterà al suo interno la sua prima famiglia omogenitoriale del proprio Universo.

Tantissimi gli incontri ravvicinati tra il pubblico e autori affermati, a cominciare dai due premi alla carriera assegnati a Tim Burton e Quentin Tarantino. Incontri poi con Marco Bellocchio, Claudio Baglioni, Luca Guadagnino, Jessica Chastain, Alfonso Cuaron, Luciano Ligabue e Fabrizio Moro, i Manetti Bros., Frank Miller, Zadie Smith, Joe Wright e Zerocalcare. Sarà a Roma anche Johnny Depp.

A seguire il programma (qui tutti gli orari) e gli eventi speciali previsti.

Festa del Cinema di Roma 2021, il programma