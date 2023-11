Perché Madonna è la più grande artista pop della storia

3 min. di lettura

Mi assumo le mie responsabilità di Madonnaro indefesso e provo a spiegarvi perché Madonna è la più grande artista pop di sempre, cercando di far emergere i punti chiave di una carriera irripetibile, in una sintesi impossibile da tenere insieme, come impossibile è raccontare cosa sia oggi la pop culture. Che forse soltanto Madonna riesce a spiegare con la sua presenza tra noi.

La longevità di Madonna

Madonna ha avuto una carriera di successo che ha penetrato e plasmato i quattro decenni più veloci, mutevoli, dinamici e sconvolgenti della storia. Ha dimostrato una ineguagliata capacità di restare rilevante e influente nella musica e nella pop culture dagli anni ’80 ad oggi.

Madonna e le emozioni

Madonna ha saputo regnare come nessunə su quel multiforme e mai immobile universo di emozioni umane che è il villaggio globale, nato con la pop culture degli anni 80, e che ancora oggi è il territorio dentro cui noi tuttə viviamo: contestazione, commozione, leggerezza, fallimento, godimento, retorica, impegno, baracconaggine, tensione al progresso, fratellanza, disinibizione.

L’innovazione di Madonna nella musica

Madonna è stata una pioniera nella fusione di generi musicali, sound, codici folk e trend pop. È stata la prima potenza discografica a intuire l’importanza del team di produzione e la prima a considerare i producer veri artisti con cui confrontarsi nella definizione in divenire della propria identità di artista musicale. Ha costantemente reinventato il sound delle sue produzioni, di volta in volta entrando in osmosi con il contemporaneo e anticipando il futuro.

L’impatto sociale di Madonna

Madonna è sempre stata audace e provocatoria in tutte le sue epifanie. Ha sfidato convenzioni sociali per dare scacco matto ai conformismi, ha affrontato con ardito coraggio numerosi temi dirimenti per il progresso umano: la libertà sessuale, l’emancipazione femminile, i diritti LGBTQIA+, la religione con le sue feroci influenze nella vita delle persone. Madonna è intervenuta nelle grandi questioni geopolitiche di questi decenni, non si è mai tirata indietro e spesso ha rischiato. Non ha mai perso.

Il successo commerciale

Madonna ha venduto oltre 300 milioni di copie di album in tutto il mondo ed è una delle artiste più vendute di tutti i tempi.

L’influenza sullə altrə artistə

Madonna ha avuto un profondo impatto sulla cultura pop e sulla società. Senza fare nomi, sono decine le star figliə di Madge.

L’iconografia visiva di Madonna

L’immagine di Madonna è stata decisiva nella formazione della cultura pop condivisa di oggi. Nessuna come Madonna ha inciso su di essa. I più grandi creativi dell’immagine degli ultimi decenni hanno voluto – non tutti sono riusciti – collaborare con lei. Madonna è stata un’icona totale della moda. Ha influenzato stili e tendenze, lanciato trend e stilisti, ha portato nel mainstream alcuni stilemi di sottoculture giovanili da cui la moda ha rubato. I suoi look iconici sono una vera e propria bibbia per lə studenti di moda di oggi.

La terza età di Madonna

A 65 anni Madonna ha fatto scacco matto alle lusinghe dei nuovi conformismi che l’avrebbero voluta più “decente”, più “contenuta”, più “consona alla sua età”, e ci regala ogni giorno la rappresentazione della realtà di una donna anziana capace di abbondare di botox, alcol, balletti su TikTok, rifacimenti corporali, battute non-sense come una qualsiasi donna libera ed emancipata ed anziana dovrebbe fare. Per poi salire sul palco e regalarci il tour più cross-generazionale e global della storia della cultura umana.