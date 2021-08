Anzio, notte di Ferragosto. Coppia aggredita perché gay: uno dei due in ospedale

< 1 minuto di lettura

È la notte del 15 agosto e, come in tutta Italia, è festa per molti anche ad Anzio, nel centro della località costiera vicino Roma, dove tra spettacoli pirotecnici ed eventi organizzati in città, accade un episodio di omofobia ai danni di una coppia gay, che tranquillamente passeggiava per strada.

L’aggressore, come riporta il Corriere della Città, ha cercato la rissa e, dopo diversi insulti e molestie verbali, si è scagliato contro uno dei due ragazzi che, a causa delle percosse ricevute, è finito in pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni.

Il tutto è avvenuto incredibilmente sotto gli occhi della polizia che ha fermato in poco tempo l’aggressore, il quale verrà denunciato a piede libero. Chiaramente, visto che il DDL Zan non è ancora stato approvato e continua ad essere rimandato, non potrà essere applicata un’aggravante per omofobia.

Il DDL Zan slitta a settembre, ma l’omotransfobia non va in vacanza

L’omotransfobia non va in vacanza e con questo nuovo episodio ne abbiamo avuto la conferma. Tuttavia, il DDL Zan continua a subire rinvii e la prossima discussione si terrà a settembre, in tempo proprio di campagna elettorale, quando quasi certamente questa tematica verrà per l’ennesima volta strumentalizzata per scopi che poco avranno a che fare con la protezione di cui abbiamo urgenza.