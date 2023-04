Ariana Grande invita a sbattercene del binarismo di genere

0:00 Ascolta l'articolo

Ariana Grande sembra spassarsela alla grande.

Non solo la vedremo presto sul grande schermo nei panni di Glinda per Wicked – riadattamento cinematografico del celebre musical tratto dal romanzo di Gregory Maguire – affianco Cynthia Erivo (sono state pubblicate le prime foto dal set, buona fortuna se ci vedete qualcosa).

Ma la fatina buona della musica pop è pronta a lanciare la sua nuova linea make-up R.E.M Beauty e non ha la minima intenzione di piegarsi agli stereotipi di genere.

Durante un livestream questo lunedì 17 Aprile, quando un fan le ha chiesto quali prodotti dovrebbero usare un uomo, Ari ha messo subito in chiaro le cose: “Dovresti usare ogni trucco, perché il make up non è esclusivamente per un genere, nulla lo è. Cosa è il binarismo?” ha risposto la popstar “Tutto quello che vuoi mettere dovresti metterlo, nn importa. F*nculo il binarismo”.

Non è la prima volta che Grande si schiera apertamente dalla parte della comunità: dal supporto al fratello Frankie Grande – che ha fatto coming out con lei quando aveva 11 anni – alle raccolte fondi per la comunità transgender.

Recentemente, l’artista si è anche esposta in un video su TikTok rispondendo alle costanti pressioni che riceve riguardo il suo corpo e la sua statura considerata “troppo infantile” per una ventinovenne: “Penso che dovremmo essere più gentili e meno a nostro agio nel commentare i corpi delle persone” dice Grande nel video “Non importa quali, sia che stiate pensando di dire qualcosa di buono o a fin di bene, qualunque cosa essa sia, sana o malsana, grande o piccola, questa o quella, sexy o non sexy, penso solo che dovremmo davvero lavorare su di noi per smettere di farlo così tanto. Ci sono modi per complimentarsi con qualcuno o di ignorare qualcosa che vedete che non vi piace”.

L’artista ha inoltre spiegato che ci sono molti modi di apparire ‘sani e belli’ e la sua immagine di qualche anno fa ne era l’esatto opposto: Grande racconta di un periodo della sua vita fatto di antidepressivi, alcool e scarsa alimentazione, definendolo il punto più basso sua vita: “Sento che forse aprirmi o mostrare le mie vulnerabilità potrebbe portare a qualcosa di buono” aggiunge.

“Non importa quello che state attraversando, non importa il peso, non importa come vi piace truccarvi in questi giorni, non importa a quale procedura chirurgica vi siate o meno sottoposti/e” conclude Ariana Grande, mandando un messaggio d’empatia e self-love a tutto il suo fanbase: “Penso solo che siete bellissimi e volevo condividere con voi miei sentimenti”.

