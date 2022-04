Ariana Grande lancia raccolta fondi per la comunità trans: “Doniamo 1,5 milioni di dollari”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Ariana Grande si è impegnata a donare 1,5 milioni di dollari a vari enti di beneficenza che sostengono i giovani trans d’America. La cantante ha approfittato del Trans Day of Visibility per chiedere ai propri 303 milioni di follower fare donazioni ad una campagna ad hoc da lei realizzata e lanciata, pensata per arrivare ad un totale di 1,5 milioni.

“Per favore unitevi a me nel donare a questo fondo che ho creato con @pledge.to per supportare le organizzazioni che forniscono servizi diretti e difendono i diritti dei giovani trans!”, ha scritto la popstar. “Ci sono centinaia di vergognosi disegni di legge attualmente in discussione in questo momento in America, disegni di legge che prendono di mira i giovani trans e mirano a frenare i loro diritti. Questi soldi forniranno fondi fondamentali alle organizzazioni che si battono per i diritti dei giovani trans. Per favore condividete e scorrete per saperne di più su dove andranno esattamente i nostri soldi”.

I soldi donati saranno equamente divisi tra 19 organizzazioni, ovvero Black Trans Advocacy Coalition, Equality Florida, Gendernexus, House Of Tulip, Jasmyn, Lucie’s Place, One Iowa, Our Spot KC, Pride Link, Southern Arizona Gender Alliance, Tennessee Equality Project, The Knights & Orchids Society (TKO Society), Transformation Project Advocacy Network, Transgender Advocates Knowledgeable Empowering (TAKE), Transgender Education Network Of Texas (TENT), Transanta, Transsocial e Zebra Coalition.

Ad oggi, in 4 giorni appena, sono stati raccolti 621,250 dollari, donati da 4783 persone. Clicando qui potrete anche voi partecipare al fondo ideato dalla cantante.

Da sempre icona queer, Ariana Grande ha partecipato al Manchester Pride del 2019, ricordando come “la comunità LGBT+” sia “sempre nel mio cuore”. Nel 2016 la popstar, che ha un fratello dichiaratamente gay, Frankie, aveva lanciato con MAC Cosmetics una linea di labbra chiamata “Ariana Grande’s MAC Viva Glam”, i cui profitti andarono a sostegno delle persone colpite da HIV e AIDS

© Riproduzione Riservata